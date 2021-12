Cancelan proceso a exfuncionaria por “Estafa Maestra”

Un tribunal federal canceló, por falta de fundamentación, el proceso iniciado a Martha Lidia Montoya, exfuncionaria de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y colaboradora de Rosario Robles por una supuesta contratación ilegal de 400 millones de pesos dentro del caso de la “Estafa Maestra”.

La titular del Tercer Tribunal Unitario Penal en la Ciudad de México, Isabel Porras revocó la vinculación a proceso dictada a Montoya Santos exdirectora de Recursos Financieros de la Sedesol, por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

“En el tema de fondo el Fiscal de la Federación no formuló la imputación de manera correcta, por lo que no se podría vincular a proceso ante esa deficiencia, por lo que revocó el auto de vinculación a proceso dictado en la audiencia inicial de 11 de noviembre de 2019, y emitió auto de no vinculación a proceso a favor de Martha Lidia Montoya Santos”, señala el resolutivo de la magistrada Porras.

La FGR no formuló la imputación contra Montoya de manera correcta

Según registros judiciales, la juzgadora argumentó que la Fiscalía General de la República (FGR) no formuló la imputación contra Montoya de manera correcta, pues no especificó los apartados del Manual de Organización de la Sedesol que le conferían la facultad de disponer de fondos públicos.

La sentencia del tribunal unitario también revocó las medidas cautelares impuestas a Montoya desde el 11 de noviembre de 2019 consistentes en la presentación periódica cada 15 días ante el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Oriente, la garantía por la cantidad de 70 mil pesos, así como la prohibición de salir del país.