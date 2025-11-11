Martes de caos en CDMX: Marcha masiva en Reforma y protesta de cañeros en la capital
Hoy la CDMX enfrenta un día crítico: Inicia un paro indefinido en oficinas del SAT, marcha de la ANUEE en Paseo de la Reforma y protestas de cañeros.
Hoy, martes 11 de noviembre, la CDMX se prepara para una jornada de severas afectaciones viales debido a múltiples manifestaciones que inician desde temprano, con una marcha por Paseo de la Reforma incluida.
La movilización más significativa es un "paro total indefinido" convocado por empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en al menos seis de sus módulos en la capital. Además, se esperan bloqueos en puntos como la Colonia Del Valle, Polanco y Reforma.
Adicionalmente, se suma una marcha masiva de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), que partirá a las 07:30 horas desde la CFE en Reforma hacia Palacio Nacional, con una afluencia esperada de mil 500 personas.
#ReporteVial | Te compartimos las previsiones y movilizaciones programadas para este martes 11 de noviembre de 2025.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/4eHG06u3I8— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 11, 2025
EN VIVO
Sigue el bloqueo en Municipio Libre y Av. Cuauhtémoc
La desesperación por el bajo precio y la falta de ingresos llevó productores de caña a bloquear el cruce de Avenida Cuauhtémoc y Municipio Libre, esperando que alguna autoridad se acerque a escuchar sus peticiones y les ofrezca una solución a la crisis.
Alternativa vial: Av. Emiliano Zapata, Miguel Laurent, Av. Universidad y Av. División del Norte.
#AlertaVialFIA | Productores de caña bloquean @Agricultura_mex en CDMX por el desplome de precios— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 11, 2025
La causa de la protesta es el desplome del precio de la caña y el azúcar. Los agricultores denuncian que se les está pagando únicamente 800 pesos por cada tonelada de caña de azúcar… pic.twitter.com/tBUehteCTD
Manifestación avanza por laterales de Paseo de la Reforma
Toma previsiones: Manifestantes conforman columnas sobre carriles centrales y laterales de Av. Paseo de la Reforma con dirección al Oriente a la altura de Av. Insurgentes, alcaldía Cuauhtémoc, para dar inicio a marcha rumbo al Zócalo.
#PrecauciónVial | Manifestantes conforman columnas sobre carriles centrales y laterales de Av. Paseo de la Reforma con dirección al Oriente a la altura de Av. Insurgentes, alcaldía Cuauhtémoc, para dar inicio a marcha rumbo al Zócalo. Consulta aquí ruta y #AlternativaVial. pic.twitter.com/KLUt9WQ239— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 11, 2025
Bloqueo en la Benito Juárez
Atención: Manifestantes bloquean la circulación en Municipio Libre y realizan cortes intermitentes sobre Av. Cuauhtémoc, alcaldía Benito Juárez.
Alternativa vial: Av. Emiliano Zapata, Miguel Laurent, Av. Universidad y Av. División del Norte.
#PrecauciónVial | Manifestantes bloquean la circulación en Municipio Libre y realizan cortes intermitentes sobre Av. Cuauhtémoc, alcaldía Benito Juárez. #AlternativaVial Av. Emiliano Zapata, Miguel Laurent, Av. Universidad y Av. División del Norte. pic.twitter.com/88FEyUrjMT— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 11, 2025
Marchas y bloqueos importantes en CDMX hoy
Paro Indefinido de Empleados del SAT
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Seis oficinas del SAT, incluyendo Módulo del Valle (Félix Cuevas) , Polanco (Bahía de Santa Bárbara) , Reforma Norte , Granjas México (Viaducto Río de la Piedad) , Xochimilco (San Lorenzo la Cebada) y Módulo Oasis (Coyoacán).
- Motivo: "Paro total indefinido" por falta de incremento salarial, condiciones laborales deficientes, desigualdades entre personal sindicalizado y de confianza, y carencias en infraestructura.
Marcha de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE)
- Hora: 07:30.
- Punto de partida: Comisión Federal de Electricidad (Av. Paseo de la Reforma No. 164).
- Destino: Palacio Nacional.
- Motivo: Exigen una audiencia con la Presidenta de México para demandar la renacionalización de la industria eléctrica, una tarifa social justa y la condonación de adeudos.
Protesta de Cañeros del Movimiento Rural "9 de Septiembre"
- Hora: Durante el día.
- Lugar: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Benito Juárez) y Secretaría de Economía (Cuauhtémoc).
- Motivo: Exigen el paro total de la importación de azúcar , incremento de aranceles , revisión del T-MEC para la relación comercial de azúcar y un programa emergente de rescate para la tonelada de caña.
#PrecauciónVial | Considera afectado un carril de extrema derecha sobre centrales de Av. Paseo de la Reforma al Oriente a la altura de Av. Insurgentes, alcaldía Cuauhtémoc, por manifestantes. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Circuito Interior. pic.twitter.com/q0eDrwArVZ— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 11, 2025