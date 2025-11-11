Martes de caos en CDMX: Marcha masiva en Reforma y protesta de cañeros en la capital

Hoy, martes 11 de noviembre, la CDMX se prepara para una jornada de severas afectaciones viales debido a múltiples manifestaciones que inician desde temprano, con una marcha por Paseo de la Reforma incluida.

La movilización más significativa es un "paro total indefinido" convocado por empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en al menos seis de sus módulos en la capital. Además, se esperan bloqueos en puntos como la Colonia Del Valle, Polanco y Reforma.

Adicionalmente, se suma una marcha masiva de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE), que partirá a las 07:30 horas desde la CFE en Reforma hacia Palacio Nacional, con una afluencia esperada de mil 500 personas.