“No sé por qué juegan con este dolor”: Familiares de desaparecidos en Mazatlán exigen claridad tras hallazgo de fosa clandestina

Hartos de la falta de respuestas, colectivos de búsqueda se manifestaron a las afueras del Servicio Médico Forense (Semefo) de Mazatlán, Sinaloa, para exigir claridad tras los hallazgos de restos humanos en la fosa clandestina en la zona El Verde Concordia.

Familiares de desaparecidos mencionaron que han buscado a la Fiscalía General del Estado para poder revisar si en las últimas entregas de restos, están sus seres queridos; sin embargo, no hubo respuestas claras.

Con carteles y mantas, los familiares se manifestaron en la calle Ramón López Alvarado, justo en la fachada de Semefo, pegando fichas de búsqueda, cartulinas y mensajes para exigir información.

“No sé por qué juegan con este dolor, no sé por qué no nos permiten resultados claros. Necesitamos las pruebas de ADN”, explicó María Bernal, una madre que busca a su hijo.

Confirman hallazgo de cuatro cuerpos en fosa clandestina en El Verde Concordia

Los familiares de desaparecidos en Mazatlán ingresaron a las oficinas de la Semefo para poder hablar con algún funcionario; sin embargo, fueron recibidos por uno de los trabajadores del lugar, quien les explicó de manera superficial el cómo funcionaba el sistema.

Una vez afuera de las oficinas, la directora de investigación pericial, Sindy Fuentes, salió para hablar con los manifestantes, confirmándoles que hasta el momento se han encontrado cuatro cadáveres en esta fosa clandestina, localizada el pasado lunes 9 de febrero.

La nueva fosa clandestina, fue encontrada solo a cuatro kilómetros de la primera fosa donde había 10 cuerpo, cinco de ellos identificados como los mineros desaparecidos .

“De esas cosas que se han estado trabajando el día de ayer y hoy, la información por ejemplo los del día de ayer, ya tenemos algunas para compartir algunas fotografías para identificación (...) El día de ayer y hot se localizaron cuatro restos, cuatro cadáveres”, dijo Sindy Fuentes, la coordinadora de investigación pericial de Semefo en Mazatlán.

Fiscalía del Estado se deslinda de la primera fosa; asegura que es de competencia federal

Pese a proporcionar la información, dijo que respecto a la primera fosa clandestina localizada, es competencia de una instancia nacional y los familiares deberán acudir a ella para obtener respuestas claras.

En tanto a la segunda fosa, que sí compete a la Fiscalía del Estado, los familiares podrán solicitar información conforme al protocolo.