“Han sido 10 meses de no saber nada”: Familiares de tres hombres secuestrados exigen información de fosa clandestina hallada en Veracruz

Familiares de Víctor Hernández, Ángel Alexis Cortes y Manuel Arnoldo Carmona, los tres hombres secuestrados por un comando armado en Chinameca, Veracruz el pasado 7 de abril de 2025, temen que sus seres queridos estén en una fosa clandestina, encontrada en Jáltipan; piden a las autoridades hacer su trabajo.

La fosa clandestina fue hallada el pasado 5 de febrero del 2026, y aunque se confirmó que había restos humanos, la Fiscalía General del Estados mantiene hermetismo sobre los resultados.

“La Fiscalía no es digna de avisarnos cuando encuentran un cadáver o algo (...) Ahorita por los medios sabes que hay 10 cadáveres por Jáltipan (...) No se dignan para nada, porque hay ropa y todo eso”, explicó Ruperto Cortes, papá de Ángel, uno de los tres hombres secuestrados en Veracruz .

Familias denuncian falta de avances en la desaparición de los tres hombres: Fiscalía se comporta hermética

Los tres hombres fueron sacados a la fuerza de sus domicilios por un grupo armado desde el mes de abril del año pasado, y desde entonces, sus familiares aseguran que no han recibido avances sobre la investigación, por lo que temen que el caso quede en el olvido.

“Han sido diez meses de no saber nada (...) Se lo llevaron como un delincuentes y mi hijo delincuente no era (...) La Fiscalía sin hacer nada hasta la fecha. Desde octubre así nos trae”, dijo Alejandra Padua, mamá de Ángel, uno de los tres hombres secuestrados en Chinameca.

Familiares de los desaparecidos exigen que la Fiscalía General de Veracruz les brinde más información sobre el hallazgo de la fosa clandestina, hallada en Jáltipan, al sur de Veracruz.

”Hay posibilidad de que él esté ahí”: Celular de una de las víctimas marca la última ubicación cerca de la fosa clandestina

Ante la falta de respuesta y claridad, familiares de los desaparecidos hicieron un llamado a la Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, fiscal general del estado, para que se les informe si existen indicios que relacionen a Víctor, Ángel y Manuel con la fonda clandestina, ya que el celular que fue sustraído el día del secuestro, marcó la última ubicación cerca de la comunidad “El Cocuital”, donde se localizó la fosa.

Señalaron que en las investigaciones se ha mencionado la presencia de una camioneta blanca y otra azul, presuntamente vinculadas con el caso.

“No hay nada de concreto ahorita con la fosa clandestina que se encontró (...) No quiero pensar, pero hay posibilidades de que él esté ahí”, aseguró Joana Hernández, hija de Víctor, otro de los hombres secuestrados.