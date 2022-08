Expertos electorales rechazan que ciudadanos elijan a consejeros del INE

Ciudad de México. Durante el foro del parlamento abierto de la reforma electoral, expertos se pronunciaron porque la Cámara de Diputados conserve la faculta de designar a los consejeros del INE y no los ciudadanos, como propone la iniciativa del presidente López Obrador, aunque con algunos cambios que permitan el perfeccionamiento del mecanismo.

José Woldenberg, ex presidente del entonces IFE, afirmo que México tener un órgano electoral independiente y autónomo que garantice imparcialidad a partidos, candidatos y ciudadanos, como hasta ahora, pues ha funcionado con elecciones transparentes.

Señaló que, si bien el mecanismo de designación es perfectible, abrirlo a una elección ciudadana se corre el riesgo de que el gobierno federal controle futuros comicios como ocurrió hace varias décadas.

“Su propuesta es, perdón que lo diga así, pero estoy convencido, la peor que he escuchado en los todos esto 30 o 40 años, porque ahora se supone que el presidente de la república va proponer a 20 consejeros, la Cámara de Diputados 10, la Cámara de Senadores 10 y la Suprema Corte de Justicia otros 20, y vamos a ir a una elección general para elegir 7. Supongamos que los ganan son los 7 planteados por el presidente, ¿qué autonomía? Vamos a volver a un órgano totalmente electoral partidizado”, sentenció Woldenberg.

Por su parte, la consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Carolina del Ángel Cruz, sostuvo que llevar a una elección a los consejeros solo provocará que quienes aspiren, busquen el respaldo de los partidos para hacer campaña, cuando lo más viable es que no intervengan y se planteen otras opciones.

“Es un despropósito ver a las autoridades electorales haciendo campaña, me parece que a lo que abonaría seria justamente a quitarle lo ciudadano a estas autoridades electorales, yo creo que la tendencia debería de ser hacia el otro lado, que sea menos intervención de los órganos de poder. No tengo la certeza de porque hasta ahora no se ha involucrado y se involucre más a la sociedad civil organizada a la academia en este proceso de designación de candidaturas”.

En tanto, José Antonio Carrera Barroso, especialista en sistemas electorales, consideró que, si bien debe impulsarse la participación representativa de los ciudadanos, en este caso debe ser la Cámara de Diputados quien mantenga la facultad de designación de consejeros, pero con un mecanismo aleatorio.

“El nombramiento del funcionariado especializados más en materia electoral no debe recaer en la ciudadanía sino más bien en una cuestión de pacto político, ahora si el pacto político en cualquiera de sus dimensione es susceptible a alguna influencia en alguna de sus etapas, bueno, pensemos en blindar esas etapas, y yo creo que hay factor democrático que sin atentar con el pacto político existe, y es el azar”, planteó.