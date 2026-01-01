Logo Inklusion Sitio accesible
Pantallas, billar y bebidas con bengalas: Así era el bar Le Constellation en Suiza afectado por explosión que dejó 40 muertos

Testigos refieren lo que sucedió al momento del incendio en el bar Le Constellation, en la fiesta del Año Nuevo 2026; autoridades estiman más de 100 heridos.

El personal de emergencia trabaja afuera del bar " Le Constellation ", después de una explosión e incendio durante una fiesta de Nochevieja donde varias personas murieron y otras resultaron heridas, según la policía suiza, en la lujosa estación de esquí de Crans-Montana, en el suroeste de Suiza, el 1 de enero de 2026
Personal del bar servía cocteles con bengalas. |Reuters.
Escrito por:  César Contreras

El bar Le Constellation, en la comunidad de Crans-Montana, en Suiza, protagonizó una tragedia que ha dejado al menos 40 muertos y más de 100 heridos tras una explosión e incendio durante las fiestas por el Año Nuevo 2026.

El recinto albergaba a más de 200 personas quienes se encontraban la madrugada del 1 de enero de 2026, cuando un incendio consumió el lugar y devino una catástrofe en lo que debería ser la celebración por otro año más.

Le Constellation: así era el lujoso bar de Crans-Montana antes del desastre

El bar estaba en una estación de esquí, frecuentada por turistas extranjeros. Publicaciones en redes sociales muestran que el bar servía cócteles acompañados de velas o bengalas.

Este punto es relevante, ya que algunos testigos refieren que meseras del lugar llevaban botellas de champaña con bengalas, lo que al acercarlas al techo, desató el incendio que consumió el recinto.

Tras el paso de las horas después del siniestro, los perfiles de Instagram y Facebook del bar Le Constellation fueron eliminados, mientras que en YouTube muestra un video de un espectáculo de luces, gente bailando, dos personas con cascos de motocicleta quienes sostienen botellas apuntando hacia el techo.

El negocio ofrecía café y panes, incluso para llevar, así como una mesa de billar, cascada de agua y 14 pantallas para mostrar eventos deportivos. Además, un DJ amenizaba las noches del bar.

Bengalas y champaña: el origen del incendio que mató a 40 personas en suiza

Uno de los testigos, Nathan, dijo que algunos murieron en el incendio y otros resultaron heridos o desaparecidos, mientras los sobrevivientes buscaban a sus amigos en estado de shock.

“No les daré nombres, pero algunos murieron en el incendio. Algunos están heridos y no sabemos dónde están. Otros están desaparecidos”, dijo. “Estamos orando por ellos... fue muy impactante”.

https://x.com/SRE_mx/status/2006748163298955417

Otro testigo, Axel, dijo que el incendio pareció comenzar durante una rutina de servicio de botellas que incluía fuegos artificiales, un espectáculo que sugirió que era común en el lugar.

Los testigos dijeron que la gravedad del incendio no estaba clara de inmediato y agregaron que no había salidas de emergencia utilizables.

No hay reporte de mexicanos lesionados tras incendio en bar de Suiza: SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que aún no hay reporte de mexicanos involucrados en el incendio y explosión en el bar Le Constellation, en Suiza.

