Brugada revela decenas de lesionados por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Momentos de tensión se vivieron en el Puente de La Concordia, ubicado en la zona limítrofe de la Ciudad de México y el Estado de México, cuando una pipa cargada con 49 mil litros de gas volcó y posteriormente explotó.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, acudió de inmediato a Santa Martha para encabezar las labores de atención y ofrecer un balance actualizado sobre los hechos.

Inicialmente se hablaba de 18 personas lesionadas, sin embargo, el número se incrementó de manera considerable conforme avanzaron los trabajos de rescate.

“A las 14:20 horas ocurrió la volcadura de una pipa de gas. El impacto generó explosiones y una onda expansiva que dejó 57 lesionados, varios de ellos en estado grave, así como daños en 18 vehículos particulares”, informó la mandataria capitalina en conferencia de prensa.

Informo que, por la volcadura de la pipa en Puente de la Concordia, el incendio que provocó y su onda expansiva, tenemos al momento 57 personas lesionadas, de las cuales 19 se encuentran graves. No tenemos hasta ahora registro de personas fallecidas.



¿A qué hospitales fueron trasladados los lesionados por la explosión de pipa en Iztapalapa?

El personal de emergencias realizó una amplia movilización para brindar atención a las víctimas. Brugada detalló que los lesionados fueron trasladados a distintos hospitales de la capital y municipios vecinos:



12 personas al Hospital Regional Juan Ramón de la Fuente.

9 al Hospital de la Ampliación Emiliano Zapata.

15 a la Clínica del Seguro Social de Los Reyes La Paz.

15 a la Clínica del ISSSTE Morelos.

1 al ISSSTE de Zaragoza.

5 al Instituto Nacional de Rehabilitación.

1 al Hospital Rubén Leñero.

De los 57 lesionados, 19 se reportan graves.

Suspenden tránsito en zona de explosión de pipa

Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Protección Civil de la CDMX, bomberos capitalinos y del Edomex, además de la Guardia Nacional, la Marina y la policía mexiquense, quienes trabajaron para sofocar el incendio, enfriar la zona y evitar nuevos estallidos.

El tránsito en la zona fue cerrado por varias horas, mientras que la Línea A del Metro restableció su servicio en la estación Santa Martha tras una suspensión preventiva.

Las autoridades capitalinas aseguraron que continuarán los peritajes para determinar las causas exactas del accidente y evaluar los daños materiales en viviendas y vehículos afectados.