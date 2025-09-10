Al menos 70 personas resultaron heridas y tres murieron luego de la explosión de una pipa de gas en la zona del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, de las cuales algunas tuvieron que ser ingresados a varios hospitales de la Ciudad de México (CDMX).

Las autoridades han informado que la explosión se registró cerca de las 14:20 horas, cuando una pipa de gas de 49 mil 500 litros al parecer se volcó, pero será el peritaje de la Fiscalía General de Justicia capitalina la que determiné la causa.

¿A qué hospitales llevaron a heridos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que “a partir de la volcadura, hubo un impacto de explosiones que generaron una onda expansiva que tuvo como resultado 57 personas lesionadas y trasladadas a diferentes hospitales”, pero después actualizó la cifra a 70 lesionados y tres muertos.

Informo que, hasta el momento, tenemos registro de 70 personas lesionadas y tres lamentables fallecimientos.



Compartimos el listado oficial y preliminar de las personas hospitalizadas.



Reiteramos que este listado puede irse actualizando, de acuerdo con las necesidades médicas… pic.twitter.com/1xBe8yYjSj — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 11, 2025

La Cruz Roja, Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y CRUM, llevaron a cabo traslados de pacientes a los hospitales:



Tres menores al Instituto Nacional de Rehabilitación

Dos adultos al Hospital General de Xochimilco

Un paciente al Hospital General de Iztapalapa

Un paciente al ISSSTE Morelos

Un paciente al ISSSTE Zaragoza

Un paciente en helicóptero (sin precisar a donde)

Luego de la explosión de la pipa de gas, nueve lesionados fueron trasladados a la Clínica Hospital Emiliano Zapata, ubicada en Cuco Sánchez, Ampliación Emiliano Zapata, en Iztapalapa.

En la Clínica Hospital Emiliano Zapata, ubicada en la calle Cuco Sánchez, colonia Ampliación Emiliano Zapata, en #Iztapalapa, fueron estabilizadas al menos tres personas heridas en la explosión ocurrida en el puente de la Concordia,



Posteriormente fueron canalizadas a… pic.twitter.com/oFcyH3vcPC — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2025

Las personas que fueron llevadas aquí son:



Jaime Berra Urieta (49 años) Esteban Rivera Flores (23 años) Fredy Sánchez Gil (edad desconocida) Jesús Noé Tovar García (edad desconocida) Kevin Díaz Monte de Ocampo (edad desconocida) Eduardo Noé Morales (edad desconocida) Juan Carlos Sánchez Blas (edad desconocida) Osvaldo Gutiérrez Espinosa (28 años) Óscar García Rivera (edad desconocida)

Familiares de los heridos por la explosión de la pipa en el puente de La Concordia en #Iztapalapa llegan al Hospital de Zona Número 53 buscando a sus seres queridos.



El reporte de @tritonazteca11 https://t.co/Eli5Qangoc pic.twitter.com/sIiO3MZx2O — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 10, 2025

Hospitales del ISSSTE

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) también atiende a personas lesionadas por la explosión de pipa de gas.

El Hospital General “José María Morelos y Pavón”, ubicada en Avenida Congreso de Chilpancingo Norte Sur, S/N, Chilpancingo Norte, Ermita Zaragoza, Iztapalapa, atiende a 17 personas lesionadas. Tres pacientes ya fueron dados de alta y cuatro más están en proceso.

Entre los pacientes se encuentra un menor de edad, con quemadura de primer y segundo grado. En el Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza” del ISSSTE, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza 1711, Ejército Constitucionalista I II y III, Iztapalapa, se atiende a cuatro pacientes, dos con quemaduras de tercer grado. Lista preliminar de lesionados llevados a la Clínica José María Morelos ISSSTE



García Flores Carlos Amaury, 32 años Martínez Reséndiz Ana Belén, 24 años Esparza Mora Luna Valentina, 16 años Flores Lara Jonny, 18 años Martínez Ruiz Jonatan Dailton, 30 años Esparza Mora Elizabeth, 54 años Vázquez Marbán Berta Yaquelin, 34 años Contreras Salinas Carlos Iván, 29 años Jiménez Arturo de Jesús, 47 años Ruiz Medina Brenda, 27 años Martínez Bautista Marco, 60 años Meza Aguilar Yadiel Adrián, 17 años Rojas Montoya Michel, 28 años Desconocido, 30 años

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que las personas lesionadas por la volcadura e incendio de una pipa de gas en las inmediaciones del Puente de la Concordia fueron trasladadas vía aérea.

Martí Batres, director del ISSSTE, informó que se ha atendido a 26 personas afectadas o lesionadas por la reciente explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en diversas unidades hospitalarias, las cuales son:



Hospital Morelos y Pavón: 14 pacientes: 10 dados de alta con lesiones leves y 4 hospitalizados (2 derechohabientes y 2 no derechohabientes), todos estables



Hospital Ignacio Zaragoza: 8 pacientes (4 hombres, de los cuales uno es menor de edad, y 4 mujeres): 5 estables y 3 muy graves



Hospital Tláhuac: 1 paciente hombre reportado grave



Clínica Ermita Zaragoza: 3 pacientes, ya dados de alta por mejoría

VIDEO: Captan momento exacto de explosión de pipa en Iztapalapa

¡Una pesadilla!



Fue grabado el MOMENTO EXACTO de la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia en #Iztapalapa, en la #CDMX



Al menos 18 personas resultaron heridas.https://t.co/g8IxxHnuqT pic.twitter.com/UklZzT2Jle — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 10, 2025