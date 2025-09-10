Logo InklusionSitio accesible
Lista de hospitales tras explosión de pipa en Puente la Concordia, Iztapalapa

La explosión de una pipa de gas que se registró hoy en la zona del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, dejó un saldo de 70 personas lesionadas.

pipa explosion iztapalapa.jpg
Personas heridas por explosión de pipa de gas en Iztapalapa fueron llevadas a varios hospitales.|SSC CDMX
Escrito por: Iván Ramírez

Con información de: Itzel García

Al menos 70 personas resultaron heridas y tres murieron luego de la explosión de una pipa de gas en la zona del Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, de las cuales algunas tuvieron que ser ingresados a varios hospitales de la Ciudad de México (CDMX).

Las autoridades han informado que la explosión se registró cerca de las 14:20 horas, cuando una pipa de gas de 49 mil 500 litros al parecer se volcó, pero será el peritaje de la Fiscalía General de Justicia capitalina la que determiné la causa.

¿A qué hospitales llevaron a heridos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que “a partir de la volcadura, hubo un impacto de explosiones que generaron una onda expansiva que tuvo como resultado 57 personas lesionadas y trasladadas a diferentes hospitales”, pero después actualizó la cifra a 70 lesionados y tres muertos.

La Cruz Roja, Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y CRUM, llevaron a cabo traslados de pacientes a los hospitales:

  • Tres menores al Instituto Nacional de Rehabilitación
  • Dos adultos al Hospital General de Xochimilco
  • Un paciente al Hospital General de Iztapalapa
  • Un paciente al ISSSTE Morelos
  • Un paciente al ISSSTE Zaragoza
  • Un paciente en helicóptero (sin precisar a donde)

Luego de la explosión de la pipa de gas, nueve lesionados fueron trasladados a la Clínica Hospital Emiliano Zapata, ubicada en Cuco Sánchez, Ampliación Emiliano Zapata, en Iztapalapa.

Las personas que fueron llevadas aquí son:

  1. Jaime Berra Urieta (49 años)
  2. Esteban Rivera Flores (23 años)
  3. Fredy Sánchez Gil (edad desconocida)
  4. Jesús Noé Tovar García (edad desconocida)
  5. Kevin Díaz Monte de Ocampo (edad desconocida)
  6. Eduardo Noé Morales (edad desconocida)
  7. Juan Carlos Sánchez Blas (edad desconocida)
  8. Osvaldo Gutiérrez Espinosa (28 años)
  9. Óscar García Rivera (edad desconocida)

Hospitales del ISSSTE

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) también atiende a personas lesionadas por la explosión de pipa de gas.

El Hospital General “José María Morelos y Pavón”, ubicada en Avenida Congreso de Chilpancingo Norte Sur, S/N, Chilpancingo Norte, Ermita Zaragoza, Iztapalapa, atiende a 17 personas lesionadas. Tres pacientes ya fueron dados de alta y cuatro más están en proceso.

Entre los pacientes se encuentra un menor de edad, con quemadura de primer y segundo grado. En el Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza” del ISSSTE, ubicado en Calzada Ignacio Zaragoza 1711, Ejército Constitucionalista I II y III, Iztapalapa, se atiende a cuatro pacientes, dos con quemaduras de tercer grado. Lista preliminar de lesionados llevados a la Clínica José María Morelos ISSSTE

  1. García Flores Carlos Amaury, 32 años
  2. Martínez Reséndiz Ana Belén, 24 años
  3. Esparza Mora Luna Valentina, 16 años
  4. Flores Lara Jonny, 18 años
  5. Martínez Ruiz Jonatan Dailton, 30 años
  6. Esparza Mora Elizabeth, 54 años
  7. Vázquez Marbán Berta Yaquelin, 34 años
  8. Contreras Salinas Carlos Iván, 29 años
  9. Jiménez Arturo de Jesús, 47 años
  10. Ruiz Medina Brenda, 27 años
  11. Martínez Bautista Marco, 60 años
  12. Meza Aguilar Yadiel Adrián, 17 años
  13. Rojas Montoya Michel, 28 años
  14. Desconocido, 30 años

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que las personas lesionadas por la volcadura e incendio de una pipa de gas en las inmediaciones del Puente de la Concordia fueron trasladadas vía aérea.

Martí Batres, director del ISSSTE, informó que se ha atendido a 26 personas afectadas o lesionadas por la reciente explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en diversas unidades hospitalarias, las cuales son:

  • Hospital Morelos y Pavón: 14 pacientes: 10 dados de alta con lesiones leves y 4 hospitalizados (2 derechohabientes y 2 no derechohabientes), todos estables
  • Hospital Ignacio Zaragoza: 8 pacientes (4 hombres, de los cuales uno es menor de edad, y 4 mujeres): 5 estables y 3 muy graves
  • Hospital Tláhuac: 1 paciente hombre reportado grave
  • Clínica Ermita Zaragoza: 3 pacientes, ya dados de alta por mejoría

VIDEO: Captan momento exacto de explosión de pipa en Iztapalapa

