Encendió un cigarro y casi provoca una tragedia: impactante VIDEO de explosión en gasolinera de Brasil

Un grupo de amigos estuvo a segundos de morir después de que uno de ellos encendiera un cigarro y arrojara un cerillo al suelo, desatando una explosión en una gasolinera de Brasil. El incidente, captado en video, muestra cómo una bola de fuego se eleva repentinamente mientras los jóvenes huyen desesperados de la cafetería de la estación de servicio.

Este hecho sucedió en la ciudad de Timon, en el estado de Maranhão, al noreste de Brasil, en una estación Petroflex ubicada a orillas del río Parnaíba, que divide esa localidad de Teresina, en el estado vecino de Piauí.

“Fue cuestión de segundos”: así escaparon de la muerte tras una explosión causada por una chispa en una gasolinera de Brasil

Las imágenes difundidas en redes sociales, en donde de inmediato se viralizaron, muestran a uno de los jóvenes encendiendo un cigarrillo y lanzando el fósforo al piso, justo mientras un camionero cargaba diésel a pocos metros de distancia. En cuestión de segundos, el fuego se propagó por el suelo, una llamarada que alcanzó una altura considerable.

El grupo de amigos corrió para ponerse a salvo, mientras un par de trabajadores de la gasolinera reaccionaron de inmediato y con ayuda de un extintor se dispusieron a sofocar el fuego antes de que alcanzara una motocicleta estacionada junto al camión, cabe decir que la rápida respuesta del personal evitó una tragedia mayor.

Por increíble que parezca, nadie resultó herido, según confirmaron las autoridades locales, pero el video ha generado una fuerte discusión acerca de la imprudencia y el manejo del fuego en lugares con combustible. De acuerdo con medios brasileños, los trabajadores de la estación habían advertido previamente a los clientes que se mantuvieran alejados del camión como medida de precaución.

Las autoridades locales abrieron una investigación para determinar si hubo negligencia o violaciones a las normas de seguridad, aunque todo apunta a un acto irresponsable por parte del grupo de amigos.

El video de la emergencia en Brasil, que ya se volvió viral, ha reavivado el debate acerca de la seguridad en estaciones de servicio; ¿deberían endurecerse las sanciones por fumar o usar fuego en estos lugares? La imprudencia de un segundo puede costar muchas vidas.

