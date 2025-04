Víctimas de la explosión en la México-Puebla: José Luis tiene quemaduras en gran parte del cuerpo

José Luis Prado Arredondo es uno de los tres sobrevivientes de la fatídica explosión de una pipa de gas registrada el pasado 16 de febrero en el kilómetro 53 de la autopista México-Puebla , en Estado de México (Edomex).

El accidente dejó seis personas muertas, varias unidades destruidas y otras tres personas gravemente heridas, entre ellas Ingrid Ramírez y José Luis, quien desde el día del accidente permanece postrado en cama y con quemaduras en gran parte del cuerpo.

“Yo era el sustento de mis 2 hijos” La lucha de José Luis tras accidente

José Luis vive en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México (CDMX), y desde aquel día su vida cambió por completo, al igual que la de su familia, que dependía económicamente de él.

“Vi que venía revolcándose. Después fue el estruendo, la explosión, las llamas, todo”, recuerda la víctima para Fuerza Informativa Azteca (FIA)

A pesar de sus lesiones, hasta ahora no ha recibido ayuda de ninguna autoridad, a pesar de que debe pagar semanalmente alrededor de 7 mil pesos en curaciones y traslados.

Incluso señala que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango les entregó facturas por más de 400 mil pesos y los obligó a firmar convenios de pago.

Ingrid Ramírez, paramédico víctima del accidente en la México-Puebla

Otra de las víctimas es Ingrid Ramírez Martínez, paramédico que se encontraba a bordo de una ambulancia cuando ocurrió la explosión.

Ella sufrió graves quemaduras, la amputación de una pierna y la pérdida de cuatro dedos de la mano. “Todo me duele, voy a tardar mucho en recuperarme”, declaró Ingrid.

Su situación es crítica, no solo por las lesiones, sino porque era el principal sustento económico de su familia y de su hijo pequeño. Pero su historia no es diferente a la de José Luís, ya que a casi dos meses del accidente, no ha recibido apoyo institucional ni compensación económica.

Ni justicia, ni apoyo: Avances en la investigación tras accidente en la México-Puebla

La Fiscalía del Edomex no ha informado sobre avances en la investigación. A la fecha, solo se ha declarado que el caso se investiga “contra quien resulte responsable”, sin señalar a ninguna persona.

Familiares de las víctimas denuncian que la empresa responsable de la pipa presuntamente opera en actividades irregulares relacionadas con huachicol, lo que complica su localización.

¿Qué pasó en la autopista México-Puebla?

El accidente ocurrió el domingo 16 de febrero de 2025, a la altura del kilómetro 53, en la comunidad Llano Grande. Un tráiler perdió el control y se impactó contra varios vehículos, incluida una pipa de gas, que explotó de inmediato.

El siniestro dejó al menos seis personas muertas, varios vehículos calcinados y la vialidad cerrada por más de 12 horas.

Entre los sobrevivientes están Ingrid Ramírez, José Luis Prado y otro paramédico que también resultó herido. Hasta ahora, ninguno ha recibido apoyo oficial ni respuestas sobre su situación legal y médica.