¿Quiénes murieron en la explosión de Pesquería? Aumenta lista de víctimas en Nuevo León

La explosión de pirotecnia que sacudió la colonia Los Olmos, en el municipio de Pesquería, dejó una estela de devastación que continúa revelando su alcance.

Tras el estallido, ocurrido la noche del viernes y seguido por un incendio que consumió varias viviendas, autoridades municipales y estatales confirmaron la identidad de las víctimas mortales y de los lesionados.

El siniestro provocó una amplia movilización de cuerpos de auxilio, quienes trabajaron durante horas en la remoción de escombros y la atención de personas atrapadas y heridas.

¿Quiénes fueron las víctimas de la explosión en la Pesuqería, Nuevo León?

Las autoridades de Pesquería confirmaron fallecimientos derivados del estallido. Las historias detrás de estas pérdidas han generado profunda consternación.

La primera víctima identificada fue Anastacia Rodríguez de León, de 75 años, quien quedó atrapada bajo los escombros de su vivienda. La onda expansiva derrumbó parte de la estructura, lo que impidió que pudiera escapar.

El segundo deceso corresponde a un cuerpo localizado completamente calcinado, aún sin identificar. Peritos forenses realizan trabajos para determinar su identidad y notificar a sus familiares.

A estas pérdidas se suma el fallecimiento de Ingrid Dannai Macías Ruiz, integrante del equipo de porristas del Club Titanes de Apodaca. La joven había sido trasladada en estado crítico tras el estallido y su muerte fue confirmada por la organización deportiva, que expresó su duelo en redes sociales y abrió un canal de apoyo para su familia.

Lista de lesionados por explosión en Pesquería, NL

Además de los decesos, varias personas resultaron con lesiones de distinta gravedad. Entre ellas se encuentran Ana Elizabeth Rodríguez, de 39 años, quien sufrió fractura en mano y fémur; y Jaime Martínez, de 29 años, atendido por contusión craneal y lesión ocular.

También fueron reportados varios menores afectados: Melany Ana Sofía, de un año 6 meses, cuyas lesiones no han sido especificadas; Luka Azael, de tres años, con posible trauma ótico e intoxicación por humo; y Krisna Alizee, de 16 años, quien presentó heridas abrasivas en la cabeza.

Las familias han solicitado apoyo para gastos médicos y para la reconstrucción de sus viviendas dañadas.

Explosión en Nuevo León deja víctimas y lesionados, ¿qué se sabe?

La explosión ocurrió en una vivienda donde presuntamente se almacenaba pirotecnia, lo que generó un estallido de gran magnitud que afectó a varias casas aledañas. La Secretaría de Seguridad de Pesquería confirmó que se realizan investigaciones para esclarecer el origen del material explosivo y determinar si existían reportes previos sobre su manejo.

En tanto, autoridades estatales e instancias de protección civil continúan evaluando los daños estructurales en la zona y coordinando apoyos emergentes para las familias afectadas.

Mientras avanza la indagatoria, la comunidad mantiene el luto y la exigencia de que este tipo de tragedias no vuelvan a repetirse.