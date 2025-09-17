Posibles atentados en Veracruz: Detonan dos explosivos en puntos distintos de Orizaba

La ciudad de Orizaba, Veracruz, vivió momentos de terror la mañana de este martes tras la detonación de dos presuntos artefactos explosivos de fabricación casera en ataques casi simultáneos, que dejaron un saldo de al menos dos personas heridas, entre ellas una niña.

El primer “bombazo” ocurrió dentro del concurrido Mercado Zapata, mientras que el segundo tuvo como objetivo una camioneta propiedad de locatarios del mismo mercado, lo que de inmediato sugirió el posible ataque coordinado y dirigido.

Las autoridades ya han desplegado un operativo para dar con el responsable, quien fue captado en video, mientras la Fiscalía del Estado investiga el móvil de los atentados.

El primer ataque en Orizaba: Presunta bomba casera en el Mercado Zapata

El primer incidente se registró alrededor de las 10:20 de la mañana dentro del Mercado Zapata, ubicado en la zona centro de Orizaba. Reportes locales señalaron que un individuo encapuchado ingresó a un local de venta de cremas y quesos, simulando ser un cliente. Dejó dos bolsas con lo que se presume era pólvora y salió corriendo del lugar. Instantes después, el artefacto detonó.

La explosión hirió a una mujer que se encontraba comprando y a un hombre que trabajaba en el local. Ambos fueron atendidos por Protección Civil y trasladados a un hospital.

Video de los ataques con bombas caseras en Orizaba:

El segundo “bombazo” en Orizaba: Camioneta y una niña herida

Minutos después del primer ataque, se registró una segunda detonación en la calle Norte 14A, muy cerca del mercado. En esta ocasión, un artefacto similar explotó en una camioneta estacionada, que resultó ser propiedad de locatarios del mismo Mercado Zapata, lo que refuerza la teoría de un ataque dirigido.

Lamentablemente, la explosión alcanzó a una niña que pasaba por el lugar en compañía de su mamá, resultando ambas con lesiones.

ras los ataques, se desplegó un fuerte operativo policial en la zona, y peritos de la Fiscalía General del Estado comenzaron a recabar evidencias en ambos puntos. El principal sospechoso, el hombre encapuchado que fue captado en video, se encuentra prófugo.

A pesar de la gravedad de los hechos, que han sido calificados como atentados, hasta el momento no ha habido una versión oficial por parte de Protección Civil, el Ayuntamiento de Orizaba o funcionarios del gobierno estatal, lo que mantiene en vilo a la población.

