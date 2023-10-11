Exsecretario del PRI, Alejandro Gutiérrez, libra acusación por malversación de 250 millones

La acusación de malversación de 250 millones de pesos presentada por el gobierno de Chihuahua contra el exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, fue anulada este miércoles por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por decisión unánime de la Primera Sala, el caso quedó cerrado en definitiva pues al estado de Chihuahua no se le reconoció la calidad de víctima del delito supuestamente cometido por el priísta y a nivel federal no se le dio mayor seguimiento a la imputación.

La propuesta de desechar las acusaciones fue impulsada por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y tuvo el respaldo de sus otros tres colegas presentes en la sesión.

¿Por qué la FGR retiró el cargo de malversación a Alejandro Gutiérrez?

Desde agosto de 2018, la FGR retiró el cargo de peculado contra Gutiérrez porque la Fiscalía estatal no le dio acceso a las declaraciones de los testigos y no había pruebas suficientes para llevarlo al banquillo de los acusados.

Posteriormente un tribunal colegiado estableció que los 250 millones eran recursos federales y que la única víctima fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La decisión fue impugnada y llevada hasta la Suprema Corte.

El 17 de noviembre de 2021 el ministro Gutiérrez Ortiz presentó un proyecto que desechaba el amparo sin estudiar el fondo, pero el caso fue retirado y apenas hasta este 11 de octubre fue retomado su análisis y finalmente votado en beneficio de Gutiérrez.