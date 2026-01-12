Tras los pasos de ‘El Cantarino’ y ‘El Sicario': Órdenes de aprehensión contra integrantes de “Los Carbarin”, extorsionadores de transportistas

Giran nuevas órdenes de aprehensión en contra de los integrantes de la banda criminal “Los Carbarin”, que tenían a transportistas de al menos 5 estados entre la vida y la muerte con quemas de camiones y amenazas.

“Nos vimos amenazados por José Ángek García Carbarín, Nicolás Carbarin Ramírez, que se presentaron a la mina con personas, amedrentándome (...) Me extorsionan diciéndome que a los jefes se les tenía que dar algo”, explicó una víctima de “Los Carbarin”.

“Los Carbarin”, una organización criminal disfrazada de “sindicato”, se dedica a la extorsión de transportistas y empresarios de distintas zonas de México. Entre los estados más afectados por estos delincuentes están: Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Chiapas y Nayarit.

¿Qué otros integrantes de “Los Carbarin” busca la FGR y la Fiscalía de Puebla?

Actualmente, el líder de este grupo, Rafael “N”, se encuentra tras las rejas, vinculado a proceso por el delito de extorsión, pero ¿quiénes son los otros integrantes que están siendo investigados?

La Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Puebla, están tras la pista de David Nicolás Carbarín Méndez, Víctor Manuel Velázquez Flores, Víctor Manuel Lenestos alías “El Cantarino”, Iván Ulises Soria Torres y Octavio Hernández alías “El Sicario”, entre otros nombre más.

“Con amenazas de muerte, que nadie iba a cargar, que sacáramos los tráileres y que iban a prender los camiones en caso de omitir lo que ellos nos estaban diciendo”, contó Jorge Techalote, vendedor, en una entrevista con Fuerza Informativa Azteca.

Nexos con la USON y el Sindicato 22 de Octubre: Líderes prófugos y detenidos ligados a “Los Carbarin”

Y eso no es todo. Al parecer “Los Carbarin”, organización delictiva, está ligada con otros seudo “sindicatos” como la USON, cuyo líder Guillermo Fragoso Baez se encuentra prófugo de la justicia, acusado de extorsión agravada.

Así como el Sindicato 22 de octubre, cuyo dirigente se encuentra en prisión tras ser vinculado a proceso por extorsión y el huachicoleo de agua en el Estado de México (Edomex) y la Ciudad de México (CDMX).

Hasta el momento, las autoridades no han dado más detalles sobre este tema, por lo que se espera que continúen las investigaciones contra este grupo delictivo.