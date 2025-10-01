No andaba pasando el balón, sino droga en calles de la Ciudad de México (CDMX). Un sujeto identificado como Raúl Miguel “N”, alias “Messi”, fue detenido por presuntamente ser parte de una banda dedicada al narcomenudeo y otros delitos.

Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), informó sobre la captura de este individuo como resultado de la atención a diversas denuncias ciudadanas por la comisión de delitos de alto impacto.

¿Quién es “El Messi”, detenido en CDMX por la policía?

Este sujeto, de 31 años, es presunto integrante del grupo delictivo llamado “H1A1", de acuerdo con los reportes policiales y su detención se informó este miércoles 1 de octubre de 2025.

Además, al parecer es supuesto colaborador directo de los sujetos conocidos como “El Galleta” y “El Chaparro” quienes se encuentran detenidos en centros penitenciarios de la Ciudad de México.

Las investigaciones señalan que el grupo

“H1A1" se dedica a la venta y distribución de droga, la extorsión y cobro de piso en la zona oriente de la ciudad y los municipios colindantes del Estado de México.

“El Messi” fue detenido con su pareja en Iztapalapa

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo detuvo con Karla “N”, su pareja al oriente de la CDMX.

Ambos se encontraban al interior de un vehículo y manipulaban un paquete confeccionado en cinta canela, con una hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, en la colonia Unidad Vicente Guerrero, de la alcaldía Iztapalapa.

En atención a diferentes denuncias ciudadanas que referían puntos de posible venta de droga, con apoyo de personal del Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México, los oficiales de la SSC establecieron recorridos de seguridad y vigilancias fijas y móviles en las inmediaciones de las unidades habitacionales.

Fue durante uno de los patrullajes, que los policías observaron que los tripulantes de un vehículo color blanco actuaban de manera inusual, por ello se acercaron y les realizaron una revisión preventiva en inspeccionaron el vehículo.

Los oficiales les hallaron 42 bolsitas con una sustancia sólida con las características de la cocaína, seis envoltorios de papel aluminio con un vegetal verde y seco similar a la marihuana, un paquete de aproximadamente un kilogramo confeccionado en cinta canela en forma de tabique con la misma hierba, dos teléfonos celulares, seis cartuchos útiles, dinero en efectivo y el vehículo.

“El Messi” de CDMX había sido detenido antes

La mujer de 28 años y el hombre de 31 años de edad fueron detenidos y, junto con lo asegurado, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Raúl Miguel “N”, alias “Messi”, cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud en el año 2025.