Trabajó en gobierno de Sandra Cuevas: “El Topo”, presunto extorsionador de La Unión Tepito es detenido

Un hombre identificado como Oscar Giovanni “N”, alias “El Topo” o “El Renato”, presunto integrante de La Unión Tepito, fue detenido. Era funcionario en la alcaldía Cuauhtémoc durante el gobierno de Sandra Cuevas, quien fue titular de la demarcación.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo arrestaron en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, en posesión de posible cocaína, marihuana y crystal la tarde de este jueves 25 de septiembre.

¿Quién es “El Topo” o “El Renato”, presunto extorsionador de La Unión Tepito?

Oscar Giovanni “N” tiene 31 años de edad. Es conocido por los apodos de “El Topo” o “El Renato”, quien presuntamente forma parte del grupo delictivo La Unión Tepito, que opera principalmente en la zona centro de la Ciudad de México, dedicado a la extorsión, robo, homicidio, secuestro, narcomenudeo, entre otros delitos.

Operan principalmente en la zona centro de la capital, como en el Centro Histórico. El detenido es supuesto colaborador directo de “El Manzanas”, quienes al parecer difunden en sus redes sociales imágenes portando armas de fuego.

Las indagatorias de las autoridades refieren que “El Topo” sería encargado de realizar los cobros por extorsión a comerciantes en las calles Aztecas, González Ortega, Rinconada, Manuel Doblado y Peña y Peña.

“El Topo” de La Unión Tepito trabajó en alcaldía Cuauhtémoc en gobierno de Sandra Cuevas

Oscar Giovanni “N” trabajó en la Dirección Territorial en Morelos, Ex Hipódromo, Felipe Pescador, Maza, Valle Gómez y Peralvillo, de acuerdo con información de transparencia de la alcaldía Cuauhtémoc de la administración anterior, alcaldía que estuvo gobernada por Sandra Cuevas.

El Curriculum Vitae publicado por la propia alcaldía en su momento confirma el puesto que tenía “El Topo”. El área a la que estaba adscrito era la Dirección de Coordinación Territorial Interna.

Menciona que cuenta con Licenciatura en Administración de Empresas concluida, pero sin título y solo con un historial expedido por la Universidad de Negocios ISEAC durante el periodo 2012-2025.

Como experiencia profesional, de 2018 a 2019, fue Jefe de Producción en DUREX donde se encargaba de la supervisión y mejoramiento de procesos. También se menciona que fue encargado del Sistema de Gestión en File Manager, de 2017 a 2018, y se encargaba de certificar la empresa y fue responsable de la unidad de calidad.

Así fue detenido Oscar Giovanni “N”, alias “El Topo”

Policías de la CDMX realizaban trabajos de investigación en la avenida Eduardo Molina, de la colonia Constitución de la República, cuando observaron a un hombre a bordo de una motoneta mientras manipulaba una bolsa con hierba verde.

Le cerraron el paso y tras identificarse como personal de la SSC le solicitaron una revisión de seguridad, tras la cual le hallaron 101 bolsitas con posible marihuana, 300 gramos de la misma hierba a granel, 63 envoltorios con aparente cocaína, 48 bolsitas con la misma sustancia, una bolsa con posible crystal, un teléfono celular, dinero en efectivo y el vehículo.

El probable implicado, de 31 años de edad, junto con lo asegurado, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.