Tres presuntos extorsionadores en el municipio de Naucalpan, Estado de México (Edomex), fueron detenidos en seguimiento a una investigación por el cobro de derecho de piso en bares de la zona comercial Satélite.

Los detenidos fueron identificados como José “N” de 31 años, Moisés “N” de 27 años y Fernando “N” de 44 años, por su posible relación en delitos contra la salud y extorsión, quienes además podrían formar parte de un grupo delictivo.

Extorsionadores en Naucalpan pedían de 10 a 20 mil pesos a víctimas

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) aprehendieron a dichos hombres. Luego de diversas denuncias se tuvo conocimiento de un grupo de individuos que al parecer exigían derecho de piso en diferentes bares de la zona comercial Satélite.

Los presuntos responsables, de acuerdo con los reportes, eran demasiado agresivos con sus víctimas y para intimidarlas iban armados. Además de exigir pagos de entre 10 mil y 20 mil pesos semanales.

“Resultado de una línea de investigación, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) aprehendieron a tres hombres por su posible relación en delitos contra la salud y extorsión, quienes además podrían formar parte de un grupo delictivo”, informó la institución.

¿Dónde detuvieron a extorsionadores de bares en Satélite, Naucalpan?

Luego de tener conocimiento de los hechos, en coordinación con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), efectivos estatales realizaron el seguimiento del caso, a fin de ubicar a los sospechosos, quienes durante un despliegue en la colonia Ciudad Satélite fueron detenidos.

Después de hacerles una revisión, les decomisaron una motocicleta, más de 60 dosis con posible piedra, un arma de fuego, calibre 22 milímetros, varios cartuchos, cuatro celulares, dos mochilas y dinero en efectivo.

Extorsiones de policías en Naucalpan ¡no paran!

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, José “N”, Moisés “N” y Fernando “N” podrían ser integrantes de una organización con orígenes en Tepito, esto en la Ciudad de México (CDMX), por lo que se extenderán las averiguaciones.

En tanto, fueron remitidos junto con los indicios asegurados ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se deslindarán responsabilidades.

