Usando una camioneta con logotipos, aparentemente de la alcaldía Tlalpan, al sur de la Ciudad de México (CDMX), es como un hombre y una mujer al parecer intentaron extorsionar a la encargada de un establecimiento de terapia física.

Oficiales de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron los probables responsables, quienes posiblemente solicitaron dinero en efectivo a la mujer a cambio de no informar sobre probables anomalías en el lugar.

#Extorsion #seguridad #corrupción #TikTokNoticias #México ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias 📞 Una llamada les robó la vida que habían construido Betty y Baldomero vivían de vender antojitos y tacos. Contestaron una llamada… y empezó el infierno: extorsión, amenazas, miedo constante. Vendieron su carrito. Vendieron su casa. Perdieron la paz. 😔 Denunciaron y se burlaron de ellos. ⚠️ No hubo ayuda, no hubo expediente, no hubo justicia. Hoy están endeudados, sin hogar y con un futuro en pausa. En México, a veces contestar el teléfono sale demasiado caro. #TVAzteca

Extorsionadores llegaron en una camioneta con logos de la alcaldía Tlalpan

Los policías patrullaban por la calle Grijalva, colonia Ex Hacienda San Juan de Dios, cuando fueron requeridos por una mujer que se identificó como representante legal del centro de tratamiento de columna.

La mujer refirió que dos personas llegaron a su negocio a bordo de una camioneta con logotipos aparentemente oficiales de la alcaldía Tlalpan.

Pidieron 20 mil pesos a mujer en Tlalpan para dejarla trabajar

Ambos se identificaron como empleados de la demarcación y le exigieron 20 mil pesos en efectivo a cambio de no informar sobre posibles anomalías en su negocio.

Los policías auxiliares detuvieron a una mujer y un hombre de 55 y 79 años de edad, respectivamente, quienes fueron presentados junto con el vehículo ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

La alcaldía no ha confirmado si los dos detenidos eran trabajadores registrados en la base de datos oficial de la demarcación y si la camioneta usada sí pertenece a la misma.

¿Dónde y cómo denunciar un caso de extorsión en CDMX?

En caso de ser víctima de extorsión en la CDMX, puedes contactar a las autoridades a través de los siguientes números telefónicos:



55 5036 3301

911

Si eres víctima de extorsión presencial o telefónica, llama de inmediato al 089 desde cualquier parte del país y recuerda que no es necesario que proporciones tu nombre ni datos personales.

En caso de que se trate de una extorsión telefónica, recuerda tres pasos ante cualquier llamada sospechosa:

Marca al 089

Proporciona el número del que te llamaron

Explica el argumento con el que buscaron engañarte

También puedes presentar tu caso ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, donde serás atendido las 24 horas en avenida Jardín 356, colonia Del Gas, alcaldía Azcapotzalco.