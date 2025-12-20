Un profesor de 60 años de edad fue despojado de casi 400 mil pesos al ser víctima de varias extorsiones en la Ciudad de México (CDMX), pues lo amenazaron de lastimarlo y hacerle daño a su familia, por lo que entregó las cantidades que los delincuentes le pedían.

Al darse a conocer su caso, las autoridades lograron la desarticulación de una célula criminal dedicada a la extorsión en CDMX y detuvieron a cuatro presuntos implicados.

Víctima recibió llamada de extorsión y entregó 70 mil pesos

El 29 de mayo de 2024, en la colonia Ajusco, alcaldía Coyoacán, la víctima, recibió una llamada telefónica en su domicilio de un sujeto que se identificó como “Betito Faso”.

Este hombre le exigió dinero a cambio de no causarle daño a él ni a su familia. Ante tal amenaza, el maestro entregó 70 mil pesos en efectivo en un punto de dicha colonia, a una persona que se trasladaba en motocicleta.

Adultos mayores: Víctimas de fraudes y extorsiones: ¿Qué hacer?

Pagos de extorsión a profesor en CDMX aumentaron

En los meses posteriores, la víctima fue contactada en diversas ocasiones por distintos sujetos, entre ellos una persona que se identificó como “M84”, quien afirmó pertenecer a un grupo delictivo encabezado por “ Chucho Macedo ”, y le exigió nuevas cantidades de dinero, amenazándolo nuevamente.

Ante las intimidaciones, la víctima realizó múltiples depósitos bancarios por un monto aproximado de 390 mil pesos, en diversas cuentas utilizadas por el grupo delictivo.

Capturan a presunta extorsionadora en Edomex

Algunas de las cuentas estaban a nombre de Erika “N”, María “N”, Iram “N” y Monserrat “N”, acusadas por su probable participación en el esquema de extorsión investigado.

Las primeras tres fueron detenidas y vinculadas a proceso por el delito de extorsión en octubre de 2025, mientras que este 18 de diciembre, agentes de la Policía de Investigación (PDI), en coordinación con elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), detuvieron a Monserrat “N”, en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

La imputada fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, donde quedó a disposición del juez de control para determinar su situación legal.

Descubren esquema de extorsión contra profesor en CDMX

La investigación de la Fiscalía General de Justicia permitió identificar un esquema de extorsión continuada en perjuicio de un profesor y el uso de cuentas bancarias para el cobro ilegal.

Este viernes 19 de diciembre de 2025 la institución informó que fue detenida una mujer identificada como Monserrat “N” por su probable participación en el delito de extorsión agravada y continuada.

