¿Extorsionador moderno? Sujeto en CDMX daba número de cuenta para cobrar la cuota

Las formas de delinquir no dejan de sorprender. Tal es el caso de un hombre señalado como presunto extorsionador en la Ciudad de México (CDMX), quien para cobrar el dinero de las víctimas les proporcionaba un número de cuenta a la que tenían que depositarle cierta cantidad.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo detuvieron luego de ser denunciado cuando había intentado extorsionar en el paradero del Metro Santa Marta, en la alcaldía Iztapalapa.

Extorsionador exigió dinero a varios comerciantes en Iztapalapa

El reporte de la SSC de este sábado 18 de octubre de 2025 indica que el joven posiblemente exigió una suma de dinero a varios comerciantes para no hacerles daño, pero metros más adelante lo atraparon.

Oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) que cuidaban en dicho paradero, ubicado en la esquina de la calzada Ignacio Zaragoza y la avenida Siervo de la Nación, de la colonia Ermita Zaragoza, fueron requeridos por un grupo de comerciantes.

Sujeto pidió a víctima que le depositara dinero de la extorsión

Un hombre, de 31 años de edad, se identificó como trabajador de un local de venta de accesorios para teléfono, señaló a un sujeto que caminaba metros adelante y dijo que le exigió dinero y entregó un número de cuenta a la cual en el que debería depositar dinero para no lastimarlo y evitar daños al establecimiento.

Al saber de la situación, los policías lo alcanzaron y le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le hallaron entre sus ropas, una tarjeta bancaria que coincidía con el número entregado al denunciante, un teléfono celular y dinero.

El presunto extorsionador era un joven de 22 años de edad, quien junto con los objetos asegurados, fue presentado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

