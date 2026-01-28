Masacre en Salamanca exhibe crisis de violencia en Guanajuato: Extorsiones y asesinatos no ceden

La masacre ocurrida el domingo 25 de enero en una cancha de fútbol de Salamanca, Guanajuato, cambió para siempre una tarde que estaba pensada como fiesta. Un ataque armado dejó 11 personas muertas y al menos 12 heridas, en un espacio donde había familias, jóvenes y niños reunidos para ver una final deportiva.

La agresión se registró en la comunidad de Lomas de Flores. Minutos antes, el ambiente era distinto. En redes sociales, el partido se anunciaba como “La madre de todas las finales”.

Los disparos interrumpieron el partido y desataron el pánico; personas corrieron para resguardarse, otras intentaron auxiliar a los heridos. Cuando el silencio volvió, la magnitud de la tragedia quedó al descubierto.

Ante esta delicada situación en Guanajuato, en entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga; Arturo Sierra, director del Observatorio Ciudadano de Salamanca, explica cómo es la preocupante situación actual que golpea a la región.

Señaló que el municipio ha registrado varios días consecutivos de hechos violentos, con cifras incluso distintas entre autoridades y medios locales.

“Pues sí, este fin de semana estuvo muy movido en Salamanca. Desde el día viernes estuvieron ocurriendo hechos delictivos. Entonces hay que preguntarle al municipio qué está haciendo en este tema de seguridad: las cifras oficiales. Ellos dicen que 11 (heridos) y algunos medios locales dicen que hasta 17.

El especialista advirtió que el impacto va más allá de este ataque. Negocios han cerrado por extorsión, comunidades han dejado de celebrar fiestas patronales y muchas familias viven con temor constante.

En su análisis, uno de los factores centrales es la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno para enfrentar la violencia.

“Mire, estamos pasando por una ola de violencia grandísima en Salamanca con lo sucedido este fin de semana. Yo creo que ya fue el detonante para ver si las autoridades se ponen las pilas. No puede ser posible que en un campo de fútbol donde hay familias, donde hay niños, pasen este tipo de situaciones.

“Ahora en Salamanca, pues se está dando mucho el tema de la extorsión; ya tenemos muchas cortinas cerradas en el municipio. En las rancherías ya no se presentan fiestas patronales, pues para poder hacer la fiesta patronal tienen que pagar un derecho de piso; entonces sí hay que preguntarle al municipio qué es lo que está haciendo, cuál es su estrategia de seguridad”, explicó.

Las víctimas fueron Carmen, Luis, Alejandro, Bryan, Charly, Martín, María, Francisco y José, además de los gemelos Luis Fernando y Luis Enrique . Días después, se confirmó también el fallecimiento de Luis Alberto Gómez Andrade, estudiante cuya escuela publicó una esquela para despedirlo. Once nombres que hoy representan el dolor de una comunidad de Guanajuato entera.

De acuerdo con información de seguridad federal, la masacre en Salamanca , Guanajuato, estaría relacionada con una disputa entre el Cártel Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación, grupos que mantienen una pugna por el control del territorio. La zona es considerada estratégica por su ubicación y actividad económica.

