AMLO afirma que extradición de Ovidio Guzmán ocurrió porque no se amparó

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel Lóepz Obrador (AMLO), este fue cuestionado sobre la extradición de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, a Estados Unidos el pasado viernes 15 de septiembre.

El presidente López Obrador aseguró que la extradición a Chicago de Ovidio Guzmán se produjo porque "El Ratón" no presentó recursos legales para evitar enfrentar a la justicia estadounidense.

“No hubo ninguna solicitud de amparo y se procedió a llevar la extradición. Es importante que no se dé motivo a quienes utilizan el tema de Narcotráfico con propósitos politiqueros”, señaló.

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AMLO habla sobre la liberación de Emma Coronel

Tras la liberación de Emma Coronel, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, el presidente López Obrador dijo que corresponde a la Fiscalía General de la República revisar si tiene cuentas pendientes con la justicia mexicana: “Si hay algo que se deba juzgar en México, en este caso corresponde a la Fiscalía General de la República”, dijo.

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¿Qué dijo López Obrador del Culiacanazo?

López Obrador fue el presidente en turno cuando se dio el famoso "Culiacanazo", operativo fallido en 2019 por intentar a capturar a Ovidio Guzmán, considerado hasta hoy como uno de los días más oscuros de Sinaloa.

En su momento, el presidente aceptó haber dado la orden de liberar a Ovidio Guzmán para salvaguardar la integridad de la población, pues el Cártel de Sinaloa había declarado la guerra: "No puede valer más la captura de un delincuente que la vida de las personas", explicó.

Detención de Ovidio Guzmán

El 2023 comenzó para México con una de las noticias más impactantes, pues el 5 de enero se dio la detención de Ovidio Guzmán, buscado por las autoridades federales desde hace años.

El pasado viernes 15 de septiembre fue extraditado a Estados Unidos mediante un operativo sorpresa; antes se encontraba en el Altiplano y este lunes 18 de septiembre se presentará ante un juez del Distrito Norte de Illinois, donde tendrá que tomar una decisión para evitar pasar el resto de su vida en prisión.