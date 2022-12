Fallece menor de 7 años por rabia en Oaxaca; dos se reportan graves

Faclleció la menor de 7 años que era atendida en Oaxaca por rabia a causa de la mordedura de un murciélago.

Cuando eran atendidos niños fueron inducidos en coma, ingresaron al hospital tres semanas después de la mordedura, su situación era considerada grave.

El reporte de los menores

Dos niños de la comunidad de Palo de Lima, municipio oaxaqueño de San Lorenzo Texmelucan que fueron mordidos por un murciélago se encuentran graves de salud, asi lo informó el médico infectólogo del Hospital Civil, Yuri Alfonso Roldán:

” Penosamente los niños están graves, están en coma, están en apoyo respiratorio con terapia intensiva, recibiendo medicamentos que los tienen dormidos, sin dolor sin molestias, su estado es grave, el chiquito sobre todo tiene estado de muerte cerebral, han estado sedados de muerte cerebral ”.

Recibieron atención 3 semanas después



La familia señaló que la antención medica fue tardía, situación que ya es investigada por las autoridades de salud, por su parte el titular de la Sub Secretaría de Salud Estatal, Jesús Alejandro Ramírez, reconoció que el personal asignado a la zona donde acudieron los pequeños a recibir atención médica por posible infección de rabia no estaba en ese momento:

” Ahorita estamos investigando que pasó el día dos, porque estamos ahorita buscando médico y estamos viendo las listas de asistencia de los compañeros porque ahí está adscrito una doctora, el carrizal y una enfermera “

Fue hasta tres semana después que las dos niñas y un niño fueran mordidos por un murciélago, cuando ingresaron al Hospital Civil Aurelio Valdivieso, de acuerdo a la ficha médica, Jesús Alejandro Ramírez, además reconoció que en la comunidad de Palo de Lima, solo se cuenta con servicios médicos por parte del sector salud, una vez al mes y que por protocolo no se cuenta con el tipo de medicamentos para contrarestar la rabia, en todos los hospitales y centros de salud de la entidad, al no ser un padecimiento común.

No se cuentan con medicamentos para la rabia en los centros de salud

A decir del el titular de la Sub Secretaría de Salud Estatal, Jesús Alejandro Ramírez,los medicamentos y vacunas antirrábicas inmoglubina, no están distribuidos en los 35 hospitales y más de 700 clínicas, porque no es frecuente este tipo de enfermedad.