Suspenden a 10 policías por presuntas extorsiones en carretera de Tecámac; fiscalía ya investiga

Diez policías de investigación fueron suspendidos en Tecámac , Estado de México, tras denuncias por presuntas extorsiones a automovilistas en carreteras de la zona, principalmente sobre la vía México-Pachuca; ante esta situación, la Fiscalía del Estado de México abrió una investigación de oficio ante la gravedad de los señalamientos.

La Fiscalía mexiquense confirmó que los policías suspendidos pertenecían a la Fiscalía Regional de Tecámac; entre ellos hay un coordinador regional, tres jefes de grupo y seis agentes investigadores, quienes fueron concentrados en oficinas centrales mientras se define su situación jurídica.

Extorsiones en carreteras de Tecámac siembran temor entre automovilistas

Las denuncias apuntan a un patrón de extorsiones y detenciones arbitrarias en tramos carreteros donde los conductores eran interceptados sin justificación legal. De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, los policías habrían exigido dinero a cambio de no iniciar procedimientos penales, además de realizar revisiones indebidas a vehículos y teléfonos celulares.

Los señalamientos no se limitaron solo a Tecámac . También se mencionan hechos similares en zonas de Ecatepec, Coacalco y Cuautitlán Izcalli, lo que encendió las alertas internas de la Fiscalía y derivó en una investigación de oficio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CAEN 9 PRESUNTOS EXTORSIONADORES TRAS CATEO; ENCUENTRAN ARMAS Y DROGAS EN TECÁMAC

#FiscalíaEdoméxInforma.



En torno a hechos difundidos en redes sociales y medios de comunicación de posibles actos de extorsión, abuso de autoridad u otros delitos, presuntamente cometidos por integrantes de esta institución, se dio inició a investigación de oficio en relación… pic.twitter.com/vGAEuchgDk — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) January 22, 2026

Captan en VIDEO violento intento de extorsión en carretera México-Pachuca

Uno de los casos más visibles fue el de un joven que denunció haber sido perseguido fuera de la jurisdicción del Estado de México tras evadir una detención en la carretera México-Pachuca. Según su relato, el hostigamiento era constante y ocurría en puntos sin cámaras de vigilancia.

El afectado aseguró que el temor a represalias lo llevó a vender su camioneta a un precio muy inferior al del mercado, con el objetivo de proteger a su familia y evitar nuevos encuentros con los policías señalados por extorsiones en Tecámac.

Fiscalía investiga a policías y abre canales de denuncia por extorsiones en carreteras

Ante la gravedad de las acusaciones, la Fiscalía de Combate a la Corrupción tomó el caso y continúa con las indagatorias para determinar si hubo participación de más policías u otras personas ajenas a la institución.

La Fiscalía llamó a las víctimas de extorsiones en Tecámac y zonas aledañas a presentar denuncias formales, ya sea por correo electrónico, vía telefónica o a través de su aplicación oficial, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.