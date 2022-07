Una familia que viajaban de los Estados Unidos a nuestro país vivieron un regreso amargo. Fueron interceptados por falsos policías que se hicieron pasar como agentes ministeriales de la Fiscalía del Estado de México.

Sin identificarse, los falsos policías le pidieron a una familia que se bajaran de la camioneta.

Video: Falsos policías detienen camioneta y roban a familia en Edomex

“Oríllate, que les pasa. Su identificación primero, una identificación, -nada más es que no traigas armas, su identificación, ¿dónde vives?, su identificación primero, ¿dónde vives?, bájale un poquito no hay problema, si fuera, quieres respuestas dame tu identificación…", se escucha en un video que la familia grabó.

En la imagen aparece un sujeto con chamarra azul y una mochila, en la mano lleva lo que aparentemente fuera una charola. En total eran tres falsos policías. Los ocupantes de la camioneta no dejan de grabar. Empiezan a forcejear.

“Por qué no quieren abrir, no puedes grabar, -identifícate-, porque no, porque no, pide lo que quieras, tu identificación, deja de estar grabando”, se escucha en otra parte del video.

Sobre circuito mexiquense

En el kilómetro 11 del Circuito Exterior Mexiquense en Tultitlán, Estado de México, es donde estos falsos policías le cierran el paso a los tripulantes de la camioneta con dos vehículos argumentando que portaban armas de fuego. Les quitaron dinero y pertenencias. Al parecer iban armados.

“Te jalas y te doy un puto balazo, quieres que te de un puto balazo, ¿Qué es lo que quieren?, ya tranquilízate por favor, esta es una organización perro no somos la ministerial, lo voy a levantar, te voy a meter un balazo, quiere que me lleves a sus hijos, dame el dinero porque te voy a reventar, quiere que lo mate, arranque y los balaceo, el dinero todo vas, ya no tenemos nada”, se escucha al final del video

Fiscalía investiga

La Fiscalía mexiquense a través de un comunicado, aseguró, que no son sus elementos, que los ministeriales ya no portan placas, ni charolas y aclaró que “siempre se deben de identificar con su gafete con holograma y que en esos casos se debe pedir apoyo al 911”. La Fiscalía ya investiga estos hechos.