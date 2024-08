El socavón en Puebla que se llevó más que tierra: La resiliciencia de la familia Sánchez

Un socavón en Puebla de dimensiones considerables abrió una profunda herida en la vida de la familia Sánchez, residentes de Santa María Zacatepec, una junta auxiliar del municipio de Juan C. Bonilla. El fenómeno geológico, ocurrido en mayo de 2021, engulló su hogar, dejando a sus integrantes sin nada.

“Fue un momento de gran impacto emocional”, recuerda Magdalena Sánchez. La familia perdió no solo su casa, sino también sus pertenencias y la sensación de seguridad.

Desplazamiento forzado por socavón en Puebla desde 2021

Tras la tragedia, los Sánchez se vieron obligados a abandonar su hogar y buscar un nuevo lugar donde vivir. A pesar de las dificultades, han logrado reconstruir parte de sus vidas, pero las secuelas del desastre natural aún persisten.

Los Sánchez, vecinos de Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla , vieron cómo su hogar era engullido por un socavón que, a la postre, marcaría un antes y un después en sus vidas.

“Fue algo muy inesperado porque, pues tuvimos tristeza y fue algo feo porque no sabíamos lo que iba a pasar y de un momento a otro nos dimos cuenta de que ya se hizo el socavón”, recuerda Magdalena, la madre de familia. Aquel 29 de mayo de 2021, la tierra se tragó su casa, dejando atrás muebles y sueños.

“En ese momento ya no tuvimos que pensar, sino que ahora sí unir a la familia y en el momento no pensé nada, si salir de mi casa o no, porque tenía yo... ahí todo eso no sabemos dónde irnos”, confiesa Magdalena con la voz entrecortada.

La ciencia detrás del socavón: Expertos analizan el fenómeno

La pérdida de su hogar fue un duro golpe para los Sánchez. Tras pasar más de tres años, han logrado mudarse a una nueva casa, pero las condiciones no son las mismas. De tener un patrimonio de casi dos plantas, sus cuatro habitantes se han distribuido en tres cuartos.

A pesar de las adversidades, la familia Sánchez ha demostrado una gran fortaleza. “Mi esposo sigue trabajando y pues yo soy ama de casa y mis hijos siguen estudiando”, cuenta Magdalena. “Sufrimos mucho”, dice. Pero sin duda Magdalena y Heriberto son muestra para sus dos hijos que se puede salir adelante ante cualquier adversidad”.

El socavón, que en su momento fue un fenómeno que captó la atención de todo el país, hoy permanece cerrado y silencioso. Luego de haber sido un atractivo turístico del que se hicieron playeras, tazas y hasta un pan, hoy está completamente vacío.

Las autoridades estatales han asegurado que el fenómeno sigue siendo estudiado y que no ha mostrado un crecimiento significativo. Sin embargo, para la familia Sánchez, las secuelas de aquel día siguen presentes.