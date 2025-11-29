¡Tragedia en Iztapalapa! Familia completa muere en su casa; había un niño de 4 años

Una familia perdió la vida este viernes 28 de noviembre al oriente de la Ciudad de México (CDMX), quienes fueron encontrados muertos por intoxicación en un domicilio en la alcaldía Iztapalapa.

Esta tragedia se registró en el departamento 202 del Edificio 3E de la Unidad Habitacional FOVISSSTE San Lorenzo.

Menor de 4 años, entre las víctimas de intoxicación en una casa

En el departamento fueron localizadas dos mujeres y un hombre, de aproximadamente 4, 22 y 25 años de edad, quienes perdieron la vida presuntamente por inhalación de gas dentro de su domicilio.

Elementos de los cuerpos de emergencia acudieron al lugar y, al ingresar al departamento, encontraron a las tres personas sin signos vitales, sentadas en un sillón.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX arribaron al sitio para hacer el levantamiento de los cuerpos y determinar las causas de su fallecimiento.