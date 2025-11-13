Logo InklusionSitio accesible
Fuga de gas provoca tragedia familiar en Iztapalapa: dos fallecidos y tres hospitalizados

Dos personas murieron y tres más fueron hospitalizadas tras una fuga de gas dentro de un departamento en Iztapalapa; autoridades investigan la causa del escape.

Escrito por: Alejandra Gómez

Con información de: Saúl Díaz

Dos integrantes de una familia murieron y tres más resultaron intoxicados tras una fuga de gas al interior de un departamento ubicado en la unidad habitacional Norma, localizada en la colonia Guadalupe del Moral, en Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

Paramédicos trasladaron al hospital en estado grave de salud a tres de los afectados, quienes aún tenían signos vitales.

