Marchas CDMX: Calles cerradas y bloqueos que afectarán las vialidades HOY 20 de febrero 2026
Sigue en vivo las actualizaciones sobre marchas CDMX hoy 20 de febrero 2026, así como de las alternativas viales para que no llegues tarde a tus actividades.
La Ciudad de México enfrenta una jornada de intensa actividad en sus vialidades este viernes 20 de febrero de 2026. Según los reportes emitidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se prevé la realización de múltiples movilizaciones que incluyen concentraciones sociales y diversos recorridos recreativos.
Las autoridades capitalinas han contabilizado un total de siete concentraciones, dos caravanas de motociclistas, un trayecto ciclista, un desfile de automóviles y un recorrido en patines, además de 19 actividades de esparcimiento a lo largo del día.
Marchas CDMX: Calles cerradas y bloqueos que afectarán las vialidades HOY 20 de febrero 2026
Rodadas de motociclistas
La zona norte de la metrópoli registrará actividad por parte de motociclistas organizados. En la alcaldía Gustavo A. Madero, el grupo identificado como Crazy Stunts iniciará su movilización a las 20:30 horas.
Este contingente tiene establecidos dos puntos de reunión para comenzar su trayecto: el primero en un centro comercial ubicado en Constitución de la República 221, dentro de la colonia Pradera primera sección; el segundo punto de partida será en el cruce de Avenida Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, en la colonia Joyas de Aragón. El destino final de este recorrido aún no se ha dado a conocer.
La alcaldía Venustiano Carranza también será escenario de desplazamientos vehiculares grupales. A las 20:00 horas, los integrantes de la Unión de Club Zona Oriente se darán cita en las inmediaciones de la Preparatoria 7, situada en la Calzada de la Viga 54, en la colonia Merced Balbuena. Al igual que otras movilizaciones nocturnas, el punto de llegada de esta caravana de vehículos se mantiene por definir, por lo que se recomienda precaución al circular por el área.
Rodada ciclista
En la alcaldía Cuauhtémoc se llevará a cabo una rodada ciclista organizada por el colectivo Freebikes. Los participantes comenzarán su ruta a las 20:40 horas desde el Parque Revolución, el cual se localiza en el cruce de las calles Clavelinas y Juan Sarabia en la colonia Nueva Santa María.
Hasta el momento, los organizadores no han confirmado cuál será la ruta exacta ni el punto donde concluirá el evento. Se insta a los conductores y peatones a consultar reportes de tránsito para evitar bloqueos derivados de estos eventos.
Concentraciones ciudadanas
En la zona poniente de la capital, específicamente en la alcaldía Miguel Hidalgo, se tiene programada una reunión importante a las 16:00 horas. Los miembros pertenecientes al Frente Incluyente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México acudirán a las instalaciones de la nueva embajada estadounidense.
El punto de encuentro se sitúa en la intersección de la Calzada Legaria y la Avenida Casa de la Moneda, en la colonia Irrigación, donde se espera la presencia de los manifestantes durante la tarde.