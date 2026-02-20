Marchas CDMX: Calles cerradas y bloqueos que afectarán las vialidades HOY 20 de febrero 2026

La zona norte de la metrópoli registrará actividad por parte de motociclistas organizados. En la alcaldía Gustavo A. Madero, el grupo identificado como Crazy Stunts iniciará su movilización a las 20:30 horas.

Este contingente tiene establecidos dos puntos de reunión para comenzar su trayecto: el primero en un centro comercial ubicado en Constitución de la República 221, dentro de la colonia Pradera primera sección; el segundo punto de partida será en el cruce de Avenida Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, en la colonia Joyas de Aragón. El destino final de este recorrido aún no se ha dado a conocer.

La alcaldía Venustiano Carranza también será escenario de desplazamientos vehiculares grupales. A las 20:00 horas, los integrantes de la Unión de Club Zona Oriente se darán cita en las inmediaciones de la Preparatoria 7, situada en la Calzada de la Viga 54, en la colonia Merced Balbuena. Al igual que otras movilizaciones nocturnas, el punto de llegada de esta caravana de vehículos se mantiene por definir, por lo que se recomienda precaución al circular por el área.