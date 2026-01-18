¿Cuentas de banco desconocidas en tu perfil? Fans de BTS denuncian fallas en boletera

¿Se trata de una estafa? Una ola de reportes en redes sociales ha puesto en alerta máxima a las fans de BTS tras una serie de fallas graves en la boletera, pero ¿qué está pasando y qué hacer si eres víctima?

Las fanáticas temen que este problema afecte la venta de boletos de BTS , las cuales se llevarán a cabo los próximo 22, 23 y 24 de enero 2026.

¿Qué problemas reportan las fans de BTS con la boletera?

¡Atención, ARMY! Fanáticas de la agrupación surcoreana han reportado la aparición de cuentas bancarias desconocidas dentro de sus perfiles en la aplicación de venta de boletos en México.

Según los reportes, al entrar a tu perfil de Ticketmaster y revisar los métodos de facturación, aparecen algunas cuentas bancarias desconocidas; en algunas ocasiones estas suelen desaparecer rápidamente.

Ante la incertidumbre de un posible fallo de seguridad o un error masivo en el sistema, miles de usuarios piden una explicación al respecto, pues temen que esto puede impedir al momento de comprar boletos de BTS.

"Hay algo bien raro con Ticketmaster que están apareciendo cuentas de banco de la nada", explicaron en redes sociales.

Me paso y son 3 cuentas diferentes pic.twitter.com/EokwPQsfCp — MJ Min Judith (@TitaJudith11) January 18, 2026

¿Qué ha dicho la boletera sobre el problema de cuentas bancarias?

Hasta el momento, la compañía de venta de boletos no ha dicho nada respecto a este problema; sin embargo, muchas fanáticas han comenzado ha etiquetar a la boletera para que brinde una explicación clara y directa.

¿Qué hacer si aparece una cuenta bancaria desconocida en mi perfil?

¿Te pasó lo mismo? En caso de ser víctima de este problema, los mismos usuarios recomiendan cambiar la contraseña del perfil. Además de borrar las cuentas de banco que aparezcan en tu sesión.

¿Cómo identificar si soy víctima de fraude en México?

¡Toma precauciones! Las estafas pueden llevarse a cabo si diste tus claves en un sitio falso o diste clic a una página fraudulenta , con ello, los ciberdelincuentes pueden robar tu información personal y financiera. Así puedes identificar si caíste en la trampa.



Cargos no reconocidos . Este suele ser una de las señales más obvias.

. Este suele ser una de las señales más obvias. Cargos pequeños e inusuales. Los estafadores suelen retirar una pequeña cantidad de dinero para verificar que la cuenta esté activa.

Cargos por servicios no solicitados o cancelados. Llegan notificaciones de pagos de servicio que ya estaban cancelados o que no tenías.

Si quieres identificar estos cargos rápidamente, expertos recomiendan activar las alertas por SMS, pues algunas instituciones financieras cuentan con este medio para avisar a las y los tarjetahabientes sobre sus movimientos bancarias.