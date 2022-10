Fátima y Lupita todavía no regresan a casa para poderlas despedir

“Yo estaba dormida y me despertaron mis hermanas y estaba saliendo humo, -¿qué hicieron cuando vieron las llamas?- nos fuimos pal patio las tres,” estas fueron las palabras de María, una de las hermanas de Fátima y Lupita.

Así María relató del momento en el que se percató del incendio al interior de su casa, ella su hermana Lupita de 14 años y Fátima de 17 quedaron atrapadas entre las llamas. Sus padres se encontraban a unas cuadras de la vivienda cuando se enteraron del siniestro.

“Estamos en el tianguis y se vino mi señora para acá y cuando se vino a los 15 minutos llegó y nos dicen córrele que la casa está prendida, se está quemando y están los bomberos y están las niñas adentro lo que hice fue regresarme en chi%&$ para acá, las niñas gritando auxilio que las sacaran,” declaró para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca Juan Alcalá, padre de Lupita y Fátima.

Fátima y Lupita lamentablemente perdieron la vida, su familia exige justicia por este hecho que les arrebató a sus dos angelitos.

“Quiero justicia por ellas, ellas que culpa tenían que se dé pena de muerte, lo que más quiero es justicia para mis hijas, no quiero estar ya aquí, quiero estar con ellas acompañándolas es que no puedo, quiero a veces hasta suicidarme no veo nada de resultados aquí,” continuó Juan Alcalá, padre de Lupita y Fátima.

Los cuerpos de las dos menores aún no han sido entregados, debido a que los padres no presentaron documentos para acreditar su parentesco, sin embargo se realizó una prueba de ADN para confirmar que Viviana es su madre, el resultado puede tardar hasta 15 días, la familia solo quiere tener los cuerpos lo antes posible para darles santa sepultura.

“Ya sacaron el CURP con eso nos sacaron la prueba de ADN que si tenía todavía sangre la niña ya de eso me están ayudando para que ya me la entregaran,” confirmó Viviana, madre de Lupita y Fátima.

La ayuda de la ciudadanía se hizo presente, donaciones de víveres, prendas y dinero, ayudaron a la familia a cubrir con los gastos funerarios.

Además Guillermo, tío de Fátima y Lupita dijo: “a los gastos que tenemos nosotros con la funeraria ya los tenemos cubiertos”

La Fiscalía de Jalisco ya tiene en su poder diversos vídeos dónde se ve claramente a una persona rondar la vivienda, informaron que se analiza si el incendio fue provocado para dar con el causante.