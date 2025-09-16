Senado confirma al favorito de Trump, Stephen Miran, para la Reserva Federal

En una sesión que mantuvo en vilo al capitolio, el Senado de Estados Unidos confirmó por un margen mínimo de 48 votos a favor y 47 en contra a Stephen Miran, el economista considerado el favorito de Donald Trump, como nuevo miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal (Fed). Esta reñida votación no solo subraya la profunda división política en Washington, sino que también inserta una voz influyente y potencialmente disruptiva en el corazón de la política monetaria más importante del mundo.

¿Quién es Stephen Miran, el nuevo gobernador de la Fed?

Stephen Miran no es un desconocido en los círculos financieros y políticos. Previamente, se desempeñó como asesor principal en el Departamento del Tesoro durante la administración Trump, donde se ganó la reputación de ser un firme defensor de políticas orientadas al crecimiento, incluyendo tasas de interés más bajas para estimular la economía.

Su nominación fue vista desde el principio como un movimiento estratégico de Trump para asegurar una voz afín dentro del banco central, que a menudo ha sido objeto de críticas por parte del expresidente. La confirmación de Stephen Miran en la Reserva Federal garantiza que su perspectiva económica tendrá un peso directo en las decisiones que afectan desde el costo de las hipotecas hasta la fortaleza del dólar a nivel global.

Una confirmación dividida: La batalla en el Senado de EU

La votación de 48 a 47 refleja una batalla puramente partidista. Los demócratas expresaron su preocupación por la posible politización de la Reserva Federal, una institución que históricamente ha operado con independencia del poder ejecutivo. Argumentaron que la lealtad de Miran podría estar más con el expresidente que con el doble mandato de la Fed de controlar la inflación y maximizar el empleo.

Por otro lado, los republicanos defendieron el historial y las credenciales de Miran, asegurando que su perspectiva es necesaria para desafiar el consenso y fomentar un debate más robusto sobre el rumbo económico del país. Al final, la escasa mayoría republicana fue suficiente para asegurar su asiento.