Stephen Miller, asesor de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, mencionó que la Ciudad de México (CDMX) es gobernada por cárteles criminales. Esto después de compararla con otras ciudades del mundo y de la Unión Americana.

En una entrevista para el canal Fox News, el colaborador del republicano incluso comparó a la capital de México con naciones como Etiopía o Bagdad, en Irak. Miller destacó que, tras dos semanas del control federal de la seguridad en Washington D. C., los crímenes se han reducido.

¿Qué dijo el asesor de Trump sobre la CDMX?

Stephen Miller criticó al Partido Demócrata, ya que, consideró, que los gobernantes emanados de dicho partido dejaron sin control los crímenes en ciudades como Chicago. “Yo les diría a los alcaldes de todas estas ciudades demócratas, como Chicago: lo que están haciendo con sus propios ciudadanos es malo. Deberíamos alabar a Dios todos los días que el presidente Trump esté en la Casa Blanca”, mencionó el subjefe de gabinete de Trump.

Después de ello, Miller aseguró que las ciudades gobernadas por demócratas son más violentas que Bagdad o que ciudades en Etiopía, “lugares que muchos estadounidenses ni siquiera soñarían con visitar, algunos de los lugares más peligrosos del planeta Tierra, entonces son más peligrosas que la Ciudad de México (CDMX), que está dirigida por cárteles criminales”, mencionó el asesor.

¿Qué tan peligrosa es la CDMX?

La incidencia delictiva, es decir, el número de presuntos delitos registrados en una zona en específico, registró un aumento de 2022 a 2023 en la CDMX, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En el 2022, en la capital del país ocurrieron 46 mil 032 delitos registrados, mientras que un año después, la cifra aumentó a 52 mil 723. El aumento es aún mayor si consideramos que en 2021 la incidencia delictiva en la CDMX fue de 45 mil 336 casos.

La incidencia delictiva en México en los últimos años. |Inegi.

Además, en los últimos meses, la seguridad de la CDMX ha estado en entredicho, al reportarse casos tan impactantes como el asesinato de dos colaboradores de la jefa de gobierno, Clara Brugada, a primera hora del día y en una avenida tan concurrida como Calzada de Tlalpan. Aunque recientemente anunciaron detenciones por este caso, no hay versiones oficiales sobre el móvil del asesinato.

Sheinbaum enviará informe a Stephen Miller

#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein dijo que enviará al asesor del presidente de #EU, Stephen Miller, un informe acerca de la reducción de los homicidios dolosos en la #CDMX, esto luego de que el funcionario declarara que la #CDMX es una de las más inseguras del mundo… pic.twitter.com/xEQLxYi0n4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 26, 2025

Tras estas declaraciones, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, afirmó que enviará un informe a Stephen Miller. En su conferencia matutina de este 26 de agosto, la mandataria alegó que la reducción de homicidios en la CDMX es de casi el 60% de 2018 a la fecha.

