FDA autoriza terapia de anticuerpos de AstraZeneca contra el Covid-19

Este miércoles, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) autorizó la terapia basada en anticuerpos de AstraZeneca para prevenir las infecciones por Covid-19 en personas con sistemas inmunitarios débiles o antecedentes de efectos secundarios graves ante las vacunas.

Evusheld solo está autorizado para adultos y adolescentes que no están infectados con el virus SARS-CoV-2 y que no han estado expuestos recientemente a una persona contagiada, agregó el regulador.

Today, we issued an EUA for new long-acting monoclonal antibodies for the pre-exposure prevention of #COVID19 in certain adults and pediatric individuals. https://t.co/Yg1aUtBu7O pic.twitter.com/CvZAXcR8j2 — U.S. FDA (@US_FDA) December 8, 2021

La terapia de anticuerpos de AstraZeneca no sustituye a la vacunación

La autorización para la terapia, compuesta por dos medicamentos de anticuerpos tixagevimab y cilgavimab, marca un paso significativo para AstraZeneca, cuya vacuna contra el Covid-19, ampliamente utilizada, aún no ha sido aprobada por las autoridades estadounidenses.

Mientras que las vacunas dependen de un sistema inmunológico intacto para desarrollar defensas eficaces, la terapia Evusheld de AstraZeneca contiene anticuerpos fabricados en laboratorio diseñados para permanecer en el cuerpo por meses, a fin de contener el virus en caso de una infección.

Patrizia Cavazzoni, directora del Centro de Evaluación e Investigación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA):

Las vacunas han demostrado ser la mejor defensa disponible contra el Covid-19.

La prevención anticipada a la exposición con Evusheld no sustituye a la vacunación en personas para las que se recomienda la inyección contra el Covid-19, dijo la FDA.

