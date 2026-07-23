Nicolás Maduro podría recibir cadena perpetua; fijan fecha para juicio contra el derrocado dictador de Venezuela

Nicolás Maduro volvió a sentarse frente a la justicia de Estados Unidos en una comparecencia ante un tribunal federal de Nueva York.

El derrocado dictador, custodiado por alguaciles y vestido con uniforme de prisión, enfrenta cargos por presuntamente utilizar el aparato del estado venezolano para facilitar el tráfico de cocaína.

El juez fijó el 1 de junio de 2027 como la fecha en que iniciará el juicio por narcotráfico y, si es declarado culpable, podría recibir cadena perpetua.