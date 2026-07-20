Xi Jinping insta a impulsar la modernización de China mediante la innovación científica y tecnológica

La Conferencia Nacional de Premios de Ciencia y Tecnología, celebrada el 8 de julio en Beijing, comenzó con todos los asistentes entonando el himno nacional. A continuación, el presidente chino, Xi Jinping, entregó el Premio Nacional a la Excelencia en Ciencia y Tecnología 2025 a dos destacados científicos: el académico Chen Liquan, del Instituto de Física de la Academia de Ciencias de China, y el académico Ben De, de la Corporación de Tecnología Electrónica de China.

En el acto, 258 proyectos y a 11 expertos científicos y tecnológicos fueron galardonados con el Premio Estatal de Ciencias Naturales, el Premio Estatal de Invención Tecnológica, el Premio Estatal al Progreso Científico y Tecnológico y el Premio a la Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología de China.

El mandatario chino señaló que el país ha logrado avances históricos en ciencia y tecnología, ya que la innovación se ha convertido en un pilar fundamental para impulsar la modernización del país.

Ciencia y tecnología entre las prioridades de China

Asimismo, esbozó las prioridades clave para impulsar la agenda científica y tecnológica china. Entre ellas, se encuentran fortalecer el sistema nacional de innovación, mejorar la coordinación de los principales programas de investigación y reforzar las capacidades científicas estratégicas.

Xi Jinping también hizo hincapié en la necesidad de integrar mejor la innovación tecnológica e industrial, acelerando la aplicación de la investigación, ampliando la transferencia de tecnología, reforzando la protección de la propiedad intelectual y mejorando la financiación de la ciencia y la tecnología.

De igual forma, hizo un llamado para formar a más jóvenes investigadores de élite mediante una mayor coordinación entre educación e investigación científica, y para crear un entorno que permita a los científicos centrarse en la innovación.

Además, pidió una mejor gobernanza de la ciencia, la ética tecnológica y la seguridad, y añadió que China debería participar más en la gobernanza tecnológica global.

Llamado de Xi Jinping a innovadores

Finalmente, Xi Jinping llamó a toda la sociedad a apoyar la innovación científica y animó a los investigadores de todo el país a seguir contribuyendo para convertir a China en un líder mundial en ciencia y tecnología.

“Los galardonados son el orgullo del Partido y del pueblo. Espero que valoren este honor, sigan luchando sin descanso y desempeñen un papel ejemplar y de liderazgo en la exploración de las fronteras de la ciencia y la tecnología, la ejecución de tareas de gran importancia, la formación de jóvenes talentos y la puesta en práctica del espíritu científico.

“Los trabajadores de la ciencia y la tecnología son una fuerza importante para la construcción de una gran potencia socialista modernizada. Espero que continúen con la noble tradición de servir al país y beneficiar al pueblo, y que obtengan nuevos logros en la construcción de una gran potencia científica y tecnológica”, declaró Xi Jinping, presidente de China.