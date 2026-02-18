SAID 2026: ¿Cuál es el último día de preinscripción para secundaria en Edomex?

Si vives en el Edomex y tienes un hijo que termina la primaria, seguramente ya tienes el calendario en la mano o pegado en el refri. El proceso del Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID) 2026 es el único camino oficial para asegurar un lugar en las escuelas públicas de la entidad.

Este trámite es gratuito y se hace totalmente por internet, pero tiene fechas muy estrictas que dependen de la letra del apellido.

¿Cuándo es el último día para registrarse con el SAID?

De acuerdo con el calendario oficial del Gobierno del Estado de México, el periodo de preinscripciones para secundaria inició en febrero y concluye el próximo 13 de marzo de 2026.

Es vital respetar el turno que le toca a la primera letra del apellido paterno del alumno para evitar que el sistema se sature o que te quedes sin espacio en las opciones deseadas.

Calendario por letras: Revisa tu turno en el SAID

Para que el proceso sea ordenado, las autoridades educativas dividieron los días de la siguiente manera:



Letras A-B-C-D: Primeros días de febrero.

Letras E-F-G-H-I: Mediados de febrero.

Letras J-K-L-M: Finales de febrero.

Letras N-Ñ-O-P-Q-R: Inicios de marzo.

Letras S-T-U-V-W-X-Y-Z: Hasta el 13 de marzo.

Documentos que necesitas para el SAID

Para que no te agarren las prisas frente a la computadora, asegúrate de tener estos archivos listos (preferentemente en formato PDF o imagen clara):



CURP del alumno (asegúrate de que esté actualizada). Acta de nacimiento del menor. Nombre de cinco escuelas cercanas (con su Clave de Centro de Trabajo Un correo electrónico activo del padre o tutor.

¿Cómo elegir las escuelas correctamente?

El sistema te pide seleccionar cinco opciones. El consejo de los expertos es colocar en primer lugar la escuela que realmente te queda más cerca o la que más te interesa, ya que el SAID asigna los lugares según la disponibilidad y la cercanía al domicilio registrado.

No olvides anotar la CCT exacta de cada plantel para no confundir escuelas que tengan nombres parecidos.

Resultados y qué hacer si se te pasó la fecha del SAID en el Edomex

Los resultados de la asignación se publicarán generalmente en la primera semana de agosto en el portal oficial del Gobierno del Estado de México.

Si por alguna razón se te pasó el periodo del SAID, tendrás que esperar a la fase de MIGE (Modelo Integral de Gestión Educativa), aunque en esa etapa las opciones de escuelas suelen ser mucho más limitadas.