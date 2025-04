“No se arrepintió de nada”: Feminicida de Iztacalco llamó a víctimas antes de morir

Tras la muerte de Miguel “N”, el llamado feminicida de Iztacalco, se dio a conocer que una semana antes de su fallecimiento, llamó por teléfono, desde el Reclusorio Oriente, a algunas de sus víctimas y familiares para burlarse de ellas y confesarles que no se arrepentía de nada.

Así lo dio a conocer, Erendali Trujillo, asesora jurídica de Cassandra, mamá de María José y una de las víctimas que sobrevivió al ataque del presunto feminicida serial de Iztacalco, quien reveló el sentir de la mujer al conocer la muerte del feminicida de su hija.

“Esto no es justicia, justicia es que Miguel hubiera recibido sentencia condenatoria por el feminicidio de María José", dijo la litigante.

La abogada aseguró que Miguel “N” presuntamente llamó la semana pasada a algunas de sus víctimas desde el Reclusorio Oriente, desde donde permanecía desde hace algunos meses, para burlarse y decirles que no se arrepiente nada.

Adelantó que va a solicitar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que la integren para coadyuvar en las investigaciones sobre el fallecimiento de Miguel “N”.

🟣 "Esto no es justicia"



Miguel, el presunto feminicida serial de #Iztacalco, murió sin recibir sentencia por el feminicidi0 de María José.



Su abogada reveló que incluso llamó a víctimas desde prisión para burlarse de ellas. Ahora, pedirán investigar su fallecimient0. pic.twitter.com/U76RQ0jKk8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 14, 2025

Con muerte “del maldito, no habrá justicia": Padre de víctima

La sorpresiva muerte del llamado feminicida de Iztacalco generó diversas reacciones tanto de las familias de las víctimas, como de una de las sobrevivientes. Tal es el caso de el padre de una de las jóvenes asesinadas por Miguel “N” quien, mediante una carta, expresó su furía y frustración al conocer la noticia.

Al revelar que no se enteró por las autoridades, sino por conocidos que le transmitieron la información, el padre de una joven víctima dijo que quedó helado por un momento; “hasta ese instante nadie nos había comunicado absolutamente nada acerca de esto, era la antesala de un montón de noticias y cuestionamientos, uno tras otro, acerca del fallecimiento de este maldito infeliz”.

Con palabras fuertes y sumamente molesto, el hombre se mostró incrédulo ante lo ocurrido: “Hasta no tener la certeza plena de que nos hayan mostrado el cuerpo, la autopsia, o lo que sea necesario dentro del marco legal, yo aún no creo nada, no estoy seguro de que este maldito infeliz se esté pudriendo en el infierno”.

Y fue más allá: “Esta repentina muerte y sobre todo las formas que se han indicado de manera oficial, nos dejan mucho a la especulación, ¿porque ahora?, justo en la víspera del aniversario luctuoso de mi niña, ¿porque ahora?, cuando se dé buena fuente, que justo en la semana, esta escoria, se había mostrado dispuesto a hablar con las familias de las otras víctimas, ¿porque cuando estábamos más cerca de que al fin se le dictará una sentencia?”.

Opinó que las circunstancias son raras y “la manera tan inverosímil de su muerte me lleva a especular; ¿y si no murió y si realmente “lo murieron”? para proteger un interés aún mayor, después de todo, el que a alguien lo sentencien como múltiple feminicida, no es una buena publicidad para la ciudad, pues tendrian que reconocer de manera pública que tenemos o tuvimos entre nosotros a un asesino serial”.

Al final del día, agregó, una cosa es cierta, mi hija al igual que las otras víctimas no recibirán la justicia esperada, no habrá una sentencia, ni certezas, en algunos casos aún peor, la información acerca de sus familiares les ha sido arrebatada de nuevo. La muerte de este maldito bastardo infeliz no sana nada, al contrario, nos llena de ira, de impotencia y de desesperanza, quisimos confiar en el proceso legal, en el sistema y este una vez más, se ha visto rebasado, inoperante, y en gran medida incluso no confiable”.

En la misiva difundida, el padre de la joven dice que le hubiera gustado mucho más, “ver a este bastardo infeliz, procesado y sentenciado, cumpliendo esa sentencia, pudriéndose cada día de su maldita existencia en la cárcel, sufriendo todo lo que tendría que sufrir, pero ahora también, todo eso se nos ha arrebatado”.

El padre de una víctima del presunto as3sino en serie de mujeres en #Iztacalco, envió una dura carta llena de desesperanza e impotencia, expresando que su hija, al igual que las demás, no recibirán la justicia esperada. ⁣ ⁣ El 16 de abril, se cumple el primer año de la muerte… pic.twitter.com/Ff2q3Du0tW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 14, 2025

Murió Miguel “N”, el feminicida de Iztacalco en CDMX

El domingo 13 de abril se reportó la muerte de Miguel “N” quien ayer enfrentaría una audiencia al ser acusado de presuntamente matar a una menor de 17 años el 16 de abril de 2024.

Autoridades de la Penitenciaria reportaron que el sujeto sufrió una caída y contusión, quien fue trasladado al servicio médico del Reclusorio para después ser trasladado al Hospital General de Iztapalapa, donde fue diagnosticado sin signos vitales por un posible paro cardiorrespiratorio.

Cabe recordar que el 16 de abril de 2024, elementos de Seguridad Pública de la CDMX detuvieron a Miguel “N”, al ser acusado de agredir con arma punzocortante a una madre y su hija menor de edad, quien murió tras el ataque en la alcaldía Iztacalco.

Una de las sobrevivientes del agresor, es la madre de María José quien relató que cuando llegó a su departamento, se percató que un sujeto agredía a su hija de 17 años de edad y, al tratar de defenderla, el hombre la lesionó con un cuchillo en el cuello.