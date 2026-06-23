Megabloqueo de transportistas este miércoles 24 de junio: Horarios, rutas alternas y todo sobre el paro

La Asociación Mexicana de Organización de Transportistas, AMOTAC, anunció un megabloqueo para el siguiente miércoles 24 de junio de 2026, ombligo de semana y día de partido para la Selección Mexicana.

Si tienes planeado transitar por carreteras y autopistas de México, sigue la siguiente información con horarios, rutas alternas y todo sobre el paro nacional de la AMOTAC.

A qué hora empiezan los bloqueos de los transportisas

Los bloqueos, según los comunicados de la AMOTAC, empezarán a las 7 de la mañana en todo el país, en los 32 estados de la república mexicana.

Aunque, el Estado de México y la Ciudad de México programaron sus movilizaciones a partir de las 8 de la mañana.

Los miembros de la ANTAC dijeron que si no hay mesas de diálogo con el gobierno federal, van a inicar una marcha hacia el Zócalo de la CDMX.

¡Toma precauciones!

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) realizará bloqueos a nivel nacional este miércoles 24 de junio, a partir de las 07:00 horas. pic.twitter.com/citdSETYQw — Rodolfo Dorantes (@Rodolfodorantes) June 23, 2026

Carreteras que sufrirán bloqueos por parte de transportistas

El megabloqueo va a ser en varias partes del país, especialmente en vialidades importantes que conectan a las mismas entidades.

¿Qué carreteras y autopistas estarán bloqueadas el miércoles?

- Autopista México-Querétaro

- Autopista México-Pachuca

- Carretera Chalco-México

- Autopista México-Pirámides

- Autopista México-Cuernavaca

- Vía López Portillo

- Vía Morelos

- Autopista México-Puebla

- Autopista Arco Norte

Alternativas viales por cada carretera afectada

Para evitar quedar atorado en los cierres de este 24 de junio, se sugiere utilizar las siguientes alternativas viales:

México-Querétaro: Desvíate hacia la carretera estatal libre, por Tepeji del Río o utilizar el Circuito Exterior Mexiquense.

México-Pachuca: Usa la carretera libre federal o desvíate por la vía Otumba-Tizayuca para conectar con Tecámac.

Chalco-México y México-Puebla: Toma la carretera libre federal México-Puebla por los Reyes La Paz, o usar el Eje 10 Sur por la zona de Tláhuac.

México-Pirámides: Utiliza la carretera estatal Teotihuacán-Acolman o la libre de cuota hacia Texcoco.

México-Cuernavaca: Usa como vía alterna la carretera federal por San Pedro Mártir y Topilejo, o la ruta de Xochimilco de Oaxtepec a Milpa Alta.

Vía López Portillo y Vía Morelos: Una alternativa es la Autopista Urbana Siervo de la Nación o calles interiores del Circuito Exterior Mexiquense y la Avenida Central.

Arco Norte: Desvíate con tiempo hacia las vialidades de la zona de Tula, la carretera federal Calpulalpan o el ramal a Pachuca para evitar los tramos bloqueados.

Por qué transportistas van a bloquear

El sector denuncia que las policías municipales y estatales los extorsionan constantemente, además denuncian cobros excesivos de grúas, cobros abusivos por permisos locales para llevar las mercancías en las ciudades, el constante sufrimiento por robos violentos, congelar las alzas en los precios de combustible y agilizar trámites como placas y licencias.