Exalcalde de Miahuatlán es hospitalizado por ataque armado en Oaxaca; uno de sus escoltas perdió la vida

El pasado lunes 22 de junio el exalcalde de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, vivió un ataque armado a plena luz del día sobre la Carretera Federal 175, a la altura del crucero de San Juan Bosco, en el que uno de sus escoltas identificado con las iniciales J. C. P. perdió la vida dentro del vehículo en el que se trasladaban.

De acuerdo con información confirmada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, el escolta que perdió la vida se debió a los impactos de la balacera registrada, a causa de este atentado, el expresidente municipal, José Alberto Martínez, fue hospitalizado de emergencia junto con un segundo escolta. Aunque ambos lograron sobrevivir y permanecen estables, sufrieron lesiones de bala.

Fiscalía de Oaxaca investigará atentado contra el exalcalde

Tras el incidente, la Fiscalía de Oaxaca, la Policía Estatal y la Guardia Nacional, desplegaron puntos de revisión estratégicos en la zona para intentar capturar a los responsables del atentado; que se cree son sicarios.

Es sabido que, en México, el riesgo de ser un funcionario electo es alto. El país reporta que las autoridades a nivel municipal como los regidores en el puesto o ya fuera de ellos, son el blanco principal de la violencia política.

De acuerdo con el monitoreo histórico del proyecto "Votar entre Balas" de la Organización No Gubernamental (ONG) Data Cívica, la entidad de Oaxaca se posiciona constantemente en el "Top 5" de los estados con mayor número de agresiones armadas contra este tipo de figuras políticas locales.

Cabe destacar que, Miahuatlán de Porfirio Díaz es un municipio clave en la entrada hacia la región de la Sierra Sur y la Costa de Oaxaca, las cuales están conectadas por la carretera federal 175 donde ocurrió el ataque. Históricamente, esta zona enfrentó disputas por el control territorial y las rutas de tránsito, las cuales permean hasta el día de hoy.