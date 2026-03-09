Una estudiante más; hallan sin vida a Jarim Roldán, exalumna de la UAEMéx

Hallan sin vida a Jarim Virginia Roldán Teja, la joven de 25 años y exalumna de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx).

De acuerdo con los primeros reportes, la exestudiante fue encontrada sin vida dentro del departamento que rentaba en la ciudad de Toluca, en el Estado de México. El hallazgo ocurrió luego de que familiares acudieran al lugar al perder contacto con ella durante varias horas.

El caso ocurre en medio de un contexto de creciente preocupación por la violencia contra mujeres jóvenes en el país. Y en el marco del Día Internacional de la Mujer.

¿Cómo fue encontrada Jarim Virginia Roldán Teja?

Según los reportes iniciales, Jarim Virginia vivía en un departamento ubicado en la calle Porfirio Díaz, casi esquina con Francisco Villa, en la capital mexiquense.

Familiares de la joven dejaron de tener comunicación con ella. Preocupados por la situación, decidieron acudir al departamento donde vivía. Al ingresar al lugar, la encontraron sin vida. Tras el hallazgo, autoridades fueron notificadas para iniciar las investigaciones correspondientes y determinar qué ocurrió.

Hasta el momento no se han dado a conocer públicamente más detalles sobre las causas de su muerte, mientras continúan las indagatorias.

¿Qué dijo la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx?

A través de un posicionamiento, la Universidad Autónoma del Estado de México lamentó el fallecimiento de la joven, quien formó parte de su comunidad estudiantil.

La institución expresó su solidaridad con familiares y amistades de Jarim y aseguró que ya estableció contacto con autoridades para dar seguimiento al caso. Además, la universidad hizo un llamado a que se respete la memoria de la joven y el momento que vive su familia.

En su pronunciamiento, también reiteró su postura de rechazo a la violencia contra las mujeres y reafirmó su compromiso de trabajar para prevenir este tipo de situaciones.

Estudiantes convocan homenaje para Jarim Roldán

Compañeros de la comunidad estudiantil también reaccionaron con tristeza ante la noticia. A través de redes sociales, estudiantes de la Facultad de Humanidades recordaron a Jarim como una joven comprometida con su entorno y con la comunidad universitaria.

Como muestra de solidaridad, convocaron a un homenaje póstumo y a la realización de un mural en su memoria, actividad programada para el 9 de marzo en la explanada de la Facultad de Humanidades desde las 9:00 de la mañana.

Durante el evento también se realizará una colecta para apoyar a su familia con los gastos funerarios.

Jarim Virginia Roldán Teja, exalumna de la UAEMéx hallada sin vida|Kira Power

Violencia contra jóvenes estudiantes preocupa en México

La muerte de Jarim ocurre en un contexto que ha generado preocupación entre estudiantes y colectivos feministas. En los últimos días se han confirmado otros casos de violencia contra jóvenes universitarias, entre ellos los feminicidios de Kimberly Joselin Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, ambas estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

También se investiga el asesinato de Ana Karen Nute, de 19 años, quien solicitó un viaje por aplicación y posteriormente fue localizada sin vida en una zona cercana a la carretera Tenango del Valle–Toluca, en el municipio de Metepec.

Esto solo demuestra la crisis de violencia que enfrentan las mujeres jóvenes en México y la necesidad de reforzar acciones de prevención y protección. Mientras tanto, el caso de Jarim Virginia Roldán Teja sigue bajo investigación y su familia, amigos y compañeros esperan que las autoridades esclarezcan lo ocurrido.

