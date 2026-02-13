"Él fue a dejar el cuerpo de mi hija": cae presunto implicado en feminicidio de Ivón Maricela, desaparecida en Coyoacán

El feminicidio de Ivón Maricela López Rosendo, joven desaparecida en la alcaldía Coyoacán y hallada sin vida en Morelos, se mantiene en investigación tras la detención de un presunto implicado en el caso.

El probable implicado fue identificado como Agustin "N", quien fue detenido en el estado de Veracruz y trasladado a la Ciudad de México (CDMX) para ser presentado ante un juez y definir su situación legal.

Detenido habría llevado el cuerpo de Ivón Maricela a Morelos

Maricela, mamá de la joven, confirmó a Fuerza Informativa Azteca (FIA) la captura de este sujeto, quien estaría presuntamente involucrado.

"Sí, es la persona que fue detenida el día de ayer. Igual, nosotros no sabemos que participación haya tenido él, lo único que sí estamos seguros es de que él fue a dejar el cuerpo de mi hija a Morelos", contó en entrevista.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX investigó la desaparición de la joven de 31 años, como se consignó en el expediente AYO/904/2025 de la ficha de búsqueda que se emitió para encontrarla.

Ivón Maricela López Rosendo fue vista por última vez el 30 de marzo de 2025 en la colonia Pedregal de Santo Domingo, al sur de la CDMX.

Mamá de Ivón Maricela señala que detenido sacó el cuerpo de su hija

Agustin "N" fue detenido este jueves a las 13:10 horas en la colonia Centro, en Orizaba, en tanto, se prevé que este día se lleve a cabo la audiencia inicial e iniciar así el proceso en su contra hasta que se declare un fallo.

Sin embargo, la mamá de la víctima no descarta que haya más personas implicadas.

"En un carro negro, salieron tres personas minutos antes de que Agustin sacara el cuerpo de mi hija", dijo.

La fiscalía señaló que en la madrugada del 1 de abril de 2025, fue notificada de la desaparición de la joven, quien era mamá de un niño de 8 años de edad actualmente.

El rastreo de cámaras y las entrevistas a testigos permitieron establecer que el día de su desaparición la víctima ingresó a un domicilio de la misma colonia, donde se localizó su scooter eléctrico en la entrada.

El seguimiento permitió identificar que posteriormente dos personas abandonaron el mismo domicilio en un vehículo que se trasladó hasta la carretera México-Cuernavaca.

La Fiscalía capitalina solicitó apoyo a la Fiscalía General del Estado de Morelos, para buscar el cuerpo de Ivon Maricela y más tarde, se notificó que el 31 de marzo fue encontrado un cuerpo que correspondía con la descripción de la víctima en un camino de terracería en el municipio de Xoxocotla.

La fiscalía de la CDMX trasladó a familiares de Ivón a las instalaciones de la Fiscalía de Morelos, donde se realizaron las diligencias de reconocimiento que permitieron identificar el cadáver.

En abril de 2025 se tenía identificada la participación de tres personas en los hechos, de las cuales dos mujeres fueron detenidas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el 1 de abril.

Al día siguiente, se realizó un cateo en el inmueble de Pedregal de Santo Domingo, donde fue vista por última vez Ivón y se localizaron indicios relevantes para acreditar la responsabilidad de las personas imputadas, quienes fueron identificadas como Yuliana Rocío "N" y Luisa Fernanda "N".

Ambas mujeres fueron encarceladas en el penal femenil de Santa Martha Acatitla bajo prisión preventiva oficiosa tras ser imputadas por el delito de desaparición forzada de personas cometida por particulares.