Revelan nuevo video de policías de CDMX que mataron a golpes a joven Erick Omar

Erick Omar, joven de 21 años, murió luego de ser golpeado por policías de la Ciudad de México (CDMX) tras ser detenido el 4 de noviembre de 2025 por oficiales en la calle Soledad, alcaldía Venustiano Carranza.

La situación indignante fue grabada, pero ahora un nuevo video del caso se dio a conocer mostrando más detalles de lo que ocurrió el día de la brutal agresión. El joven era papá de dos hijos.

Policías golpearon y arrastraron a Erick Omar a la patrulla

En un primer video se observa a tres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alrededor de él, de los cuales uno lo tiene sometido en el piso y le pega, mientras los otros dos solo observan. Segundos después lo arrastran a una patrulla del sector Congreso.

Después de ser detenido, Erick Omar no llegó a su casa y su familia comenzó a buscarlo por más de 24 horas, pero cuando lo encontraron ya estaba muerto. Su cuerpo fue localizado tirado en la calle Miguel Negrete, en la colonia 10 de Mayo, lejos de donde fue arrestado.

"Al día siguiente pensamos que iba a llegar, no llegó. Lo estuvimos buscando en delegaciones, no lo encontramos; hospitales, no lo encontramos", relató Itzel Hernández, tía del joven.

#MientrasDormía | Detienen, golpean y m4tan a Erick Omar; su familia lo buscó por 24 horas



Una indignante denuncia de presunto abuso policial sacude a Venustiano Carranza. Erick Omar, de 21 años, fue detenido en la calle Soledad por policías del sector Congreso y, dos días después, su…

Revelan nuevo video de policías de CDMX que golpearon a joven

Ahora una nueva grabación se dio a conocer mostrando la escena en la que los policías y varias patrullas se encontraban en el lugar.

En la grabación al parecer se escucha a uno de los policías decir que esperaran a más "banda" para que le pegaran "chido".

En el video también se escucha que lo insultaron y acusaron que presuntamente haber aventado algo hacia una zona de pasto, sin saber qué, pero los oficiales caminan para buscar algo, pero después comienzan a retirarse.

En el video una mujer dice que los policías golpearon muy fuerte al joven. "Le dieron una, lo arrastraron y ya lo subieron, pero quién sabe quién es", comenta.

Después de golpearlo y dejarlo inconsciente, polis de SSC_CDMX, subieron a Erick Omar a la patrulla.

¡Un día después, apareció muerto!

El joven de 21 años, solo sacó a pasear a su perro. ¿También alegarán legítima defensa?

SSC de CDMX responde a agresión de oficiales y cesan a mando policial

Al respecto, la SSC de la CDMX informó que la Dirección General de Asuntos Internos tomó conocimiento de la denuncia en la que indicó que el joven estaba desaparecido tras probablemente ser detenido el pasado 4 de noviembre por policías en la alcaldía Venustiano Carranza.

Los policías involucrados en la detención fueron identificados y presentados ante el agente del Ministerio Público para rendir su declaración y continuar con las indagatorias. En tanto, el Director del sector encargado de la supervisión de los elementos, sería cesado del cargo.