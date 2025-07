¡La cruda realidad de México! El asesinato de Alejandra, es uno de los tantos casos de feminicidio que siguen sin resolverse en nuestro país, una situación dolorosa para los familiares de las víctimas, que deben rogar porque se haga justicia,

Hace más de cinco años, específicamente el 16 de abril del 2020, le arrebataron la vida a Alejandra, una joven de apenas 20 años en Ixtapaluca, dejando a una bebé sin madre. Hoy, el caso sigue impune.

“Como madre, como ciudadana y como mujer, les exijo a las autoridades que hagan su trabajo, que dejen de revictimizarnos como mujeres, que nosotras no estamos para suplicarles que se pongan a trabajar”, explicó la madre de Alejandra.

Desde hace más de 5 años, la madre de Alejandra ha luchado por justicia; autoridades no hacen nada

Actualmente, las investigaciones del feminicidio de Alejandra continúan, un suplicio para la madre de la joven, quien lleva años luchando, primero, para que el asesinato de su hija se tipificara como feminicidio, y segundo, para que se haga justica, algo por lo que no se debería luchar.

Al parecer, el supuesto responsable de la muerte de la joven de 20 años, fue su ex pareja; sin embargo, no se ha detenido a nadie, porque las autoridades no hacen su trabajo, a pesar de que ella hizo todas las investigaciones.

“Todo lo que está en la carpeta, yo lo trabajé, yo se los di, yo lo investigue (...) Abogada, perito, investigadora, todo (...) Todo lo tienes que pagar tú, yo tenía que ir si yo quería investigar, la gente no te da información si no pagas”, compartió la madre de Alejandra, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

Madre de Alejandra asegura que despedirse de su hija fue lo más doloroso de su hijo

La muerte de su hija, dejó un profundo hueco en el corazón de Teresa, quien actualmente se ha convertido en madre de su nieta, en activista, así como la creadora de una fundación para ayudar a mujeres como ella, a mujeres que fueron abandonadas por las autoridades.

Además, comenzó una campaña en redes sociales para contar la historia de Alejandra, para que no quede en el olvido y que las autoridades la volteen a ver.

Teresa, la madre de Alejandra, asegura que el despedirse de su hija ha sido el proceso más doloroso que ha experimentado en su vida.

“Le di su bendición, y me dijo la doctora: Señora, ya tiene que salir”, compartió.

”Todo lo que estoy haciendo es por ella”: Madre da emotivo mensaje a Alejandra

Teresa, madre de Alejandra, le dejó un emotivo mensaje a su hija, lleno de amor, de lucha y con la esperanza de que el nombre de su hija no se olvide y se haga justicia por su feminicidio.

“Que la amo, que aquí está su mamá, y que todo lo que estoy haciendo es por ella y por su bebé (...) Que se va hacer justicia, que la niña está bien y que algún día nos vamos a volver a ver”.