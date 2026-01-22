Grafitean en CDMX mural de Melani, víctima de feminicidio en Morelos

Lo que es un recuerdo en memoria de una víctima de feminicidio , para alguien fue un lugar para grafitear. Vandalizado, es como apareció un mural que se colocó en memoria de Melani Fernanda Trejo García, asesinada a balazos en Huitzilac, Morelos, el 6 de agosto de 2022, por su exnovio.

“Ayer por la tarde nos mandaron fotos del mural vandalizado y la verdad estamos muy molestos e impotentes”, dijo a Fuerza Informativa Azteca (FIA) el señor José Ángel, padre de la joven que tenía 27 años, quien era madre de una pequeña de 9.

¡El altar que exige justicia!



En este #DíaDeMuertos recordamos a las que ya no están, sin embargo, algunas vidas fueron arrebatas en medio del #crimen que azota a México.



El caso de Melani Fernanda Trejo García es un espejo de la impunidad. Tenía 27 años y una hija de 9 cuando… pic.twitter.com/dKw32kEns9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 1, 2025

¿Dónde está el mural en memoria de Melanie, víctima de feminicidio?

El mural fue inaugurado el 26 de noviembre de 2025, en el marco del Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres .

La obra artística también fue hecha en memoria de la pequeña Velvet Baca Reséndiz, víctima de homicidio el 23 de enero del 2023 en la Ciudad de México.

El mural se ubicó en Calle Pehuame 52, en la colonia San Pablo, El Reloj, alcaldía Coyoacán, como un espacio para recordar sus vidas.

Piden ayuda para restaurar mural de Melani y Velvet

A través de redes sociales, se pidió ayuda a la ciudadanía para poder restaurar el mural donde estaban los rostros de ambas víctimas.

“Ese mural no era pintura: era amor, era duelo, era justicia simbólica. Fue creado desde el dolor más profundo para nombrar a nuestras hijas, para que no fueran olvidadas, para decirle al mundo que existieron y que nos faltan todos los días.

“Hoy, personas sin sensibilidad ni conciencia, con la misma violencia que nos arrebató a nuestras hijas, decidieron dañarlo. Duele, porque vuelven a lastimar una herida que nunca cierra (…) hacemos una invitación a las muralistas solidarias que deseen acompañarnos a volver a levantar este mural”, publicaron.

Melani fue asesinada a balazos frente a su casa y su papá la vio morir

José Ángel vio morir a su hija frente a su casa, el 6 de agosto de 2022. Ernesto “N”, su exnovio, la conquistó con promesas, pero detrás de su encanto había violencia, celos y armas.

Aquel día, José Ángel escuchó los disparos. Corrió hacia ella y la vio caer. Todo sucedió frente a él y juró buscar justicia para su hija de 27 años y quien era mamá de una niña de nueve.

“Este tipo tenía amenazada a mi hija Melanie. Que si no regresaba con él al primero que iba a matar o secuestrar era a mí. Que porque sabía, qué hora llegaba, qué hora salía y cómo llegaba y por dónde me iba. Que me tenía bien ubicado”, dijo el señor en entrevista con FIA

La policía de la Ciudad de México detuvo en junio de 2023 a Ernesto “N”, por la tala clandestina, pero fue acusado por el feminicidio de Melanie y en 2025, se emitió una sentencia de 45 años, dos meses en su contra.

