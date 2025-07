Mientras Dormía: ¡Justicia para Ivón Maricela! Dejó huérfano a un pequeño y falta un posible asesino

La noche de este jueves, el dolor y la exigencia de justicia volvieron a resonar en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en la alcaldía Coyoacán. Han pasado más de tres meses desde el feminicidio de Ivón Maricela López Rosendo, y su familia, encabezada por su madre, Maricela, sigue esperando respuestas y acciones contundentes por parte de las autoridades de la Ciudad de México.

Protesta en Coyoacán: Exigen justicia y captura de un prófugo

Con fotografías de Ivón, veladoras y mantas con la leyenda “Justicia”, familiares y amigos se manifestaron para visibilizar un caso que, aseguran, avanza con lentitud. La principal demanda es que se esclarezcan por completo los hechos y se localice a un tercer probable responsable que aún se encuentra prófugo.

“Queremos resultados. Aquí mi familia, amigos de mi hija, queremos justicia, y queremos que pronto den con el responsable del feminicidio de mi hija”, expresó con la voz entrecortada la señora Maricela, madre de la víctima.

El crimen dejó huérfano a un pequeño de tan solo 7 años.

“No sé qué respuesta darle a mi nieto cuando me pregunta dónde se encuentra su mamá, no sé cómo responderle a mi niño cuando él me dice que dónde está su mamá”, compartió la abuela del menor.

#CDMX | A más de 3 meses del feminicidio de Ivón Maricela en #Coyoacán, su madre, sigue en la lucha desesperada



Familiares y amigos tomaron las calles para exigir a las autoridades que se esclarezcan los hechos y que se localice al principal responsable, quien sigue prófugo.… pic.twitter.com/IgyK6SFO1k — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 11, 2025

Caso Ivón Maricela: Cronología del feminicidio en Santo Domingo

La investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) sobre el caso de Ivón Maricela, de 31 años, inició formalmente tras su desaparición el 30 de marzo de 2025.



Último avistamiento: La joven fue vista por última vez al ingresar a un domicilio en la calle Solin, en la colonia Pedregal de Santo Domingo. Su scooter eléctrico fue hallado en la entrada.

La joven fue vista por última vez al ingresar a un domicilio en la calle Solin, en la colonia Pedregal de Santo Domingo. Su scooter eléctrico fue hallado en la entrada. Huida a Morelos: Cámaras de seguridad captaron a dos personas abandonando esa misma casa en un vehículo que se dirigió hacia la carretera México-Cuernavaca.

Cámaras de seguridad captaron a dos personas abandonando esa misma casa en un vehículo que se dirigió hacia la carretera México-Cuernavaca. Hallazgo del cuerpo: El 31 de marzo, gracias a la colaboración entre fiscalías, el cuerpo de Ivón fue localizado en un camino de terracería en el municipio de Xoxocotla, Morelos.



¿Quiénes son los detenidos por el feminicidio de Ivón Maricela?

Hasta la fecha, la investigación de la FGJ CDMX apunta a tres personas implicadas.

El 1 de abril fueron detenidas Yuliana Rocío “N” y Luisa Fernanda “N”. Ambas mujeres ya fueron vinculadas a proceso por el delito de desaparición forzada por particulares y permanecen en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla, con un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

Sin embargo, aún no reciben sentencia por feminicidio y, como reclama la familia, un tercer implicado sigue libre.

“Ya estamos hartos de todo esto, estamos hartos de que no hagan nada y que día con día aparezcan personas muertas, sobre todo mujeres, ya no hay ninguna seguridad para nadie”, sentenció Vicente Rosendo, tío de Ivón.

“Prometo no rendirme": La lucha de una madre por su hija

Mientras la investigación sigue su curso, la señora Maricela se aferra al recuerdo de su hija y a la promesa de no descansar hasta ver a todos los culpables tras las rejas. En un emotivo mensaje, se dirigió a Ivón:

“Me arrebataron tu vida, pero no tu esencia. Sigues en mí en cada pensamiento, en cada lágrima. A veces cierro los ojos y siento que me abrazas. Te extraño más de lo que las palabras pueden decir. Prometo no rendirme, seguiré luchando para que se haga justicia, para que tu nombre no se olvide. Te amo con todo lo que soy hasta el último día de mi vida. Siempre tu mamá”.