¿De qué murió Fernando del Solar? Padeció Linfoma de Hodgkin

Fernando del Solar, conductor durante muchos años del programa Venga la Alegría, murió este jueves a los 49 años de edad y aunque aún no han confirmado de qué murió, se sabe que pasó por años complicados tras ser diagnosticado con Linfoma de Hodgkin en el año 2012.

En el años 2012, Del Solar fue diagnosticado con Linfoma de Hodgkin, un cáncer que se desarrolla en los glóbulos blancos.

Ante ello, el conductor de televisión de origen argentino se sometió a un tratamiento para erradicar este cáncer y durante algunos años permaneció alejado de la pantalla.

El famoso preocupó a sus seguidores debido a que su estado físico se deterioró y perdió peso de forma muy rápida.

Se sabe que desde el año 2019 y hasta su muerte, Fernando del Solar se sometió a diversos tratamientos, uno de ellos para desintoxicar su hígado.

Aunque se dijo, en varias ocasiones libre de cáncer, pero con secuelas, el conductor tenía problemas con sus pulmones por lo que estuvo hospitalizado en varias ocasiones.

Esta mañana, en el programa Venga la Alegría se confirmó la muerte del conductor y si bien no se ha confirmado la causa, desde que anunció que padecía Linfoma de Hodgkin, su estado físico fue mermando.

June 30, 2022

Hasta el momento se desconocen las causas precisas de su muerte pero se sabe que Fernando del Solar mantuvo una fuerte batalla contra el cáncer de pulmón que pudo vencer, pero ante las fuertes recaídas su salud se debilitó.

El argentino relató cómo fue su proceso y cómo lidió con el Linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular en fase cuatro y explicó que a raíz de su enfermedad comenzó a cuestionarse sobre la vida y la muerte.

“He crecido con mucho miedo a la muerte y cuando estuve cerca me empecé a replantear y a tomarlo como una variable posible (...) Te empiezas a enfrentar a ti porque ahí no hay nadie más. Entonces, cuando estás tosiendo en la noche, cuando no puedes respirar, cuando estás sudando, cuando al otro día no sabes si te vas a levantar”, relató a sus seguidores.

Familiares del actor y conductor argentino confirmaron que murió este jueves 30 de junio, aunque no dieron detalles sobre los funerales.

Se dice que el carismático conductor se encontraba muy afectado por la muerte de su padre hace un par de semanas y de ello se derivaron complicaciones a su salud.

¿Qué es es el Linfoma de Hodgkin?

Existen diferentes tipos de Linfoma de Hodgkin que pueden crecer y propagarse de una manera diferente y ser tratados de forma distinta.

En el caso del Linfoma de Hodgkin clásico, las células cancerosas se denominan células Reed-Sternberg, por lo general son un tipo anormal de linfocitos B. Los ganglios linfáticos agrandados en las personas con este padecimiento, usualmente tienen un pequeño número de células Reed-Sternberg con muchas células inmunitarias normales mientras otras células inmunitarias causan la mayor parte de la hinchazón en los ganglios linfáticos.

Hay cuatro subtipos:



Linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular: Es responsable de aproximadamente 7 de cada 10 casos. Es más común en adolescentes y adultos jóvenes, aunque puede presentarse en personas de cualquier edad. Tiende a originarse en los ganglios linfáticos del cuello o el tórax.

Linfoma de Hodgkin con celularidad mixta: Es el segundo tipo más común, encontrado en cerca de 4 a 10 casos Se observa principalmente en personas con infección por el VIH. También afecta a niños o ancianos.

Linfoma de Hodgkin con predominio linfocitario: No es común. Por lo general, se presenta en la mitad superior del cuerpo, y rara vez se encuentra en más de unos cuantos ganglios linfáticos.

Linfoma de Hodgkin con depleción linfocitaria: Es una forma poco común de la enfermedad de Hodgkin. Se observa principalmente en personas de edad más avanzada y en aquellas con infección por el VIH.

Linfoma de Hodgkin con predominio linfocitario nodular

En el caso del Linfoma de Hodgkin con predominio linfocitario nodular, las células cancerosas son grandes, llamadas células popcorn (ya que lucen como palomitas de maíz), las cuales son variantes de las células Reed-Sternberg. También es posible que a estas células le llamen células linfocíticas y histiocíticas, esto de acuerdo con sitios médicos especializados.