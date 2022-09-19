Avanza féretro de la reina Isabel II a su última morada

Al término de la misa funeral, comienza la procesión desde la abadía de Westminster hacia el Arco de Wellington. El recorrido con el féretro de la reina Isabel II lo realiza a pie Carlos III y sus hijos, Guillermo y Enrique, antes de llegar a su última morada.

La Real Policía Montada de Canadá encabezó la marcha del cortejo fúnebre de la reina Isabel II a la salida de la abadía de Westminster, al término del funeral, de camino hacia el arco de Wellington.

Se dispararan salvas para honrar a la reina Isabel II

Se dispararan salvas cada minuto desde Hyde Park y el Big Ben también suena cada minuto durante el recorrido, para honrar a la reina, fallecida el día 8 a los 96 años.

El féretro abandona la abadía a la hora prevista, las 12.15 con destino al Arco de Wellington, prevista para 45 minutos, a las 13:00 horas locales de Londres, donde el ataúd será trasladado al coche fúnebre para dirigirse al castillo de Windsor, lugar de su última morada.

Sobre el féretro descansa una tarjeta manuscrita por el rey Carlos III a su madre en la que el actual rey ha escrito: "En memoria amorosa y devota".

Miles de personas despiden a la reina Isabel II

Miles de personas asisten al paso del cortejo fúnebre por las calles de Londres, el cual se dirige hacia el Arco de Wellington.

Los cientos de invitados especiales abandonan la abadía de Westminster.

Empleados de Palacio de Buckingham presentan respetos a la reina

Antes de pasar por el Palacio de Buckingham, las personas que trabajan en el Palacio presentan sus respetos a la reina. Salieron a las afueras para esperar a la procesión que pasa por el palacio durante de su viaje a Windsor, lugar de su última morada.

Un agente de Policía se ha desmayado mientras estaba de servicio durante las ceremonias del funeral de la reina Isabel II , según recoge el diario "The Guardian". La imagen de la agencia Reuters muestra al oficial siendo trasladado en camilla por miembros de la Marina Real británica.

Atención médica a cientos de personas

Cabe destacar que durante este fin de semana, más de 400 personas que estaban formadas durante horas para despedir a la monarca, han requerido asistencia médica.

El féretro de Isabel II llega al Arco Wellington, donde Se hace un saludo real y suena el himno nacional.

El féretro es introducido en un coche fúnebre, que lo traslada hasta el castillo de Windsor, situado a unos 40 kilómetros y se convertirá en la última morada de la reina Isabel II.

Se entona el himno nacional mientras el féretro parte en coche hacia Windsor.

Millones de simpatizantes dan un último adiós a la reina Isabel II

El cortejo fúnebre evitará las autopistas y, en su lugar, viajará por las carreteras hasta Windsor, dando a millones de simpatizantes la oportunidad de acercarse a algún punto de la ruta para decir un último adiós.

Cuando llegue a Windsor habrá un último cortejo, el Long Walk, entre el castillo y la capilla de san Jorge, donde será enterrada la reina. Carlos III y otros familiares se unirán al cortejo.

En este pequeño espacio están los restos del padre de Isabel II, el rey Jorge VI, así como su madre, Elizabeth Bowes, conocida como la Reina Madre, y su hermana Margarita. Y está ubicado al lado de la famosa capilla real de San Jorge, el lugar donde se concentra el mayor número de miembros de la realeza sepultados en Reino Unido.

A este pequeño recinto también serán trasladados los restos del príncipe consorte Felipe de Edimburgo, esposo de Isabel II por más de 73 años y fallecido en abril de 2021.

Los restos de Felipe habían sido depositados en la llamada bóveda real de la capilla San Jorge y ahora serán reubicados para que reposen junto a su esposa.

