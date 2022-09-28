Regresa la feria nacional del mole en San Pedro Actopan, Milpa Alta

Este sábado 1 de octubre regresa la tradicional Feria Nacional del Mole en San Pedro Atocpan, alcaldía de Milpa Alta, luego de que fue suspendida debido a la pandemia de Covid-19 en la que productores y expendedores de esa localidad esperan recibir a más de 300 mil visitantes de la Ciudad de México (CDMX) y de todo el país.

En conferencia de prensa en la que estuvieron presentes diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de la CDMX para apoyarlos, los integrantes del Comité Organizador de la Feria del mole encabezados por su presidente Mauricio Gutiérrez, informaron que el evento se realizará del 1 al 23 de octubre próximo.

Recordaron que la feria del mole regresa ahora con más ánimos y dispuestos a ofrecer una gran variedad de moles que son famosos a nivel nacional internacional.

En conferencia de prensa, el coordinador del GPPRI, Ernesto Alarcón Jiménez, dijo que el retorno de la feria del mole es una excelente noticia, toda vez que genera más de tres mil empleos directos y 15 mil indirectos y beneficiará no sólo a habitantes de la alcaldía Milpa Alta, sino también de Tláhuac y Xochimilco.

Destacó que después de la pandemia de Covid-19, todos tenemos que hacer esfuerzos para reactivar la economía de la Ciudad de México y esta Feria es una excelente oportunidad para hacerlo.

Por pandemia de Covid-19 fue suspendida la feria nacional del mole

Debido a la pandemia de Covid-19, en el año 2022 la 44 edición de la Feria Nacional del Mole fue suspendida. Por lo que su cancelación se previó una pérdida de 50 millones de pesos y tres mil a cinco mil trabajos temporales.

Sin embargo este año, regresa del 1 al 23 de octubre, precisaron que en la feria del mole se mantendrán las medidas de prevención contra el Covid-19, como es el uso de cubrebocas y la aplicación de gel antibacterial, a fin de garantizar la salud de los visitantes.

