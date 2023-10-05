Cartelera Cervantino 2023: Fechas, horarios y artistas del festival en Guanajuato

El Festival Cervantino de Guanajuato conmemora su edición número 51 al reunir el talento y la dedicación de 2 mil doscientos artistas de 31 países. En 2023, este evento tiene programas 44 funciones de artes escénicas y 64 actividades de artes visuales, cine y literatura, ¿quieres saber cuáles son? Te contamos todos los detalles.

¿Cuándo es el Festival Internacional Cervantino 2023?

Del 13 al 29 de octubre se llevará a cabo el Festival Cervantino 2023, un evento único en América Latina, que contará con talentos internacionales de diferentes disciplinas como danza, música, ópera y teatro.

Como ya es tradición, el gran espectáculo verá la luz en la ciudad de Guanajuato, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que durante 17 días albergará diferentes expresiones artísticas que, según resalta el Festival, ayudarán a la construcción de una sociedad más plena, con pluralidad y empatía.

Cartelera del Festival Cervantino en Guanajuato 2023

Entre los eventos más destacados de la cartelera podemos observar que los invitados de honor del Festival son representantes del estado de Sonora y de países como Estados Unidos. De esta manera, se contará con la presencia de:



El tenor Arturo Cruz Chacón

La Banda de Música del Estado de Guanajuato

The US Army Blues

Rokas Valuntonis en el piano

La Orquesta Filarmónica de Jalisco con Tamara Mumford

Beijing Dance Theater

Compagnie d’ Autres Cordes

Oki Dok

Rodrigo Cuevas

En la música encontramos exponentes como Jhanu, La Coyota; Sugich, Simpson Ahuevo (rap), La 33, el Ballet Folklórico de la Universidad de Guanajuato, Milena Warthon, Orquesta Aragón, La Santa Cecilia, Ballet Hispánico, Ojo Negro Teatro de Títeres, Jaime Florentino, Manos del Mundo.

¡No te quedes con las ganas! Habrá decenas de actividades más que podrás disfrutar a lo largo de 17 días. Consulta la programación completa aquí.

¡Ya están a la venta los boletos para los eventos del 51º Festival Internacional @cervantino en el @PalacioOficial!



♦️ Venice Baroque Orchestra: 11 octubre. 👉 https://t.co/aCv8oIYTDh

♦️ Beijing Dance Theater: 24 octubre. 👉 https://t.co/D3CKYN5jWg

♦️ Dan Zhu: 25 octubre. 👉… pic.twitter.com/NpElzPKNWW — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) September 22, 2023

¿Cuánto cuestan los boletos para el Cervantino 2023?

El precio de los boletos del Festival Cervantino 2023 varía dependiendo del recinto y el evento, pues en algunos espectáculos el acceso puede costar solo 80 pesos, pero en otros shows este puede elevarse hasta los 980 pesos.

Los boletos pueden adquirirse a través la plataforma Boletia, así como también de forma física en las taquillas ubicadas en el Museo Casa Conde Rul y Auditorio del Estado de Guanajuato, donde hay descuentos disponibles para personas adultas mayores con credencial del INAPAM, maestros y estudiantes con credencial vigente, y residentes del municipio con INE.

¡Tómalo en cuenta! La vigencia de las promociones especiales para acceder a los eventos del Festival más grande de Latino América terminan hasta el 30 de septiembre.